Præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for at have dræbt sin hustru, Maria From Jakobsen, er uskyldig.

Det er man i hvert fald overbevist om hos dele af den drabssigtede mands familie.

I et interview med det tyske medie Bild fortæller hans stedmor, at hun tror fuldt og fast på sin stedsøn.

»Jeg er lige så berørt som min mand, for jeg har kendt ham, siden han var helt lille. Og jeg tror fuldt og fast på ham,« siger hun i interviewet om Thomas Gotthard, der altså nægter sig skyldig i sagen.

Præsten Thomas Gotthard under en konfirmation i Skibby Kirke. Foto: Tina Arpe

Hun fortæller videre, at Thomas Gotthard aldrig har gjort en flue fortræd, inden hun sætter ord på, hvordan han har det med at sidde varetægtsfængslet sigtet for drab på sin egen hustru.

»Han er selvfølgelig trist. Han savner sine børn,« siger hun, inden hun afbryder interviewet med det tyske medie.

»Nu får I ikke mere.«

Præstens nære familie undsiger sig således den overbevisning, som Nordsjællands Politi har haft siden midten af november. Her blev den 44-årige Thomas Gotthard sigtet for at have dræbt sin hustru, psykologen Maria From Jakobsen, på en ukendt måde, på et ukendt sted og på et ukendt tidspunkt.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde liget af Maria From Jakobsen, og de har gentagne gange bedt offentligheden om hjælp til at finde den 43-årige kvinde.

Dels har politiet udsendt overvågningsbilleder af Thomas Gotthard i tiden efter Maria From Jakobsens forsvunden, dels har de efterlyst oplysninger om nogle specifikke blå fodertønder, som præsten skulle have været i besiddelse af.

Allerede ved grundlovsforhøret kom det nemlig frem, at Thomas Gotthard skulle have været i besiddelse af en større mængde saltsyre og kaustisk soda, og det fund var en medvirkende årsag til, at en dommer i første omgang valgte at varetægtsfængsle præsten.

Siden har han siddet bag tremmer, selv om han undervejs i sagen har bedyret sin uskyld.