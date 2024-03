En stedmors seksuelle forhold til en kun 13-årig stedsøn var tirsdag midtpunkt for en stærkt usædvanlig straffesag ved byretten i Hillerød.

»Det er rigtigt, at jeg havde samleje med ham en enkelt gang. Det var i 2005, hvor han i en periode boede hos sin far og mig. Det er rigtig længe siden, og jeg er meget, meget flov over det,« forklarede den i dag 49-årige kvinde for domsmandsretten.

»Jeg var gået ind på hans værelse om aftenen for at snakke med ham, da han havde været uvenner med sin far. Lige pludselig begyndte han at kysse mig og pille tøjet af mig, uden at jeg får sagt stop,« tilføjede hun.

»Jeg har prøvet at glemme det, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke fik stoppet ham. Det var min fejl,« erkendte den tiltalte stedmor.

En enig domsmandsret gav dog anklager Nadia Meinholt fra Nordsjællands Politi ret i tiltalen om, at der ikke kun havde været tale om et enkelt samleje mellem den voksne kvinde og den unge stedsøn, men derimod adskillige gennem trekvart år.

Ligesom der også havde været tale om gensidig oralsex mellem parterne.

Stedsønnen meldte først det seksuelle forhold til sin 18 år ældre stedmor til politiet i september 2021 – altså med næsten en snes års forsinkelse – efter at hans kone havde anbefalet ham det.

»Han var meget fokuseret på, om det måske kunne have været hans egen skyld. Men vi var mange voksne, der sagde, at det aldrig er en 13-årigs skyld, når sådan noget sker,« forklarede stedsønnens kone som vidne.

»Han har et andet forhold til sex, end jeg har. Han lægger meget værdi i sin seksualitet og gik for eksempel op i, at hans stedmor fortalte ham, at hans kønsdele var større end hans fars,« tilføjede hun.

Den nu voksne stedsøn forklarede i vidneskranken, at han havde været fascineret af sin fars kone og følt en slags forelskelse i hende, hvor han nærmest opfattede det, som om de var en slags hemmelige kærester.

»På en sommerferie skulle jeg sove i telt med blandt andre hende. Mens hun sov, udforskede jeg hende lidt ved at røre hendes krop, fordi jeg var tiltrukket af hende.«

»Jeg husker det som seksuelle berøringer – måske var det på brysterne. Hun må have mærket det, for bagefter sagde hun til mig, at hun blev nødt til at sige det til min far. Det blev jeg bange for, for jeg vidste ikke, hvordan han ville reagere, men der skete dog ikke noget,« forklarede stedsønnen.

Et halvt års tid senere er det ifølge stedsønnen den voksne kvinde, der under en ny ferie i et sommerhus tager initiativ til sex, mens de øvrige familiemedlemmer også er i huset.

»Hun bringer episoden fra teltet op og viser mig, hvad oralsex er, mens en af mine halvsøskende sover i det samme værelse. På det tidspunkt tror jeg, at jeg var forelsket i hende og stolede på hende. Jeg tænkte ikke, at der var noget forkert i det. Hun førte an, og det var rart. Et par dage efter havde vi også det første samleje.«

Da de kommer tilbage til deres faste bolig efter ferieopholdet, har de ifølge stedsønnen samleje jævnligt i et halvt års tid – nogle gange flere gange om ugen. Typisk når drengens far sov eller var i bad.

»Jeg havde det mærkeligt og anstrengt med ham i den periode. Jeg havde en masse jalousi i forhold til, når hun sov inde hos ham,« forklarede den nu voksne stedsøn i retten.

Forholdet til stedmoderen ebbede langsomt ud, og senere på året flyttede hun fra drengens far og blev skilt.

Som vidne forklarede drengens far, at han ikke havde anet uråd, mens konens forhold til stedsønnen stod på.

»Jeg havde aldrig mistanke om noget seksuelt mellem dem, men som mand og kone var der nok ikke så meget tjuhej mellem hende og mig i forhold til sexliv og den slags. Efterfølgende kan jeg godt se, at der nok har været noget andet,« forklarede den daværende mand til stedmoderen som vidne.

En enig domsmandsret fandt stedsønnens forklaring »detaljeret, nuanceret og overbevisende«, ligesom den blev støttet af de øvrige vidners forklaringer.

Derfor blev straffen fastsat til halvandet års fængsel, hvoraf 15 af de 18 måneder dog blev gjort betinget af 200 timers samfundstjeneste.

Samtidig blev den nu 49-årige kvinde dømt til at betale den tidligere stedsøn en torterstatning på 40.000 kroner.

Hun tog betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen til landsretten.

