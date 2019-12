Selv om den formodede seriemorder James Schmidt sidder varetægtsfængslet for drabet på tre pensionister på Østerbro, så er hans stedfar Henning ikke i tvivl: »Han er en god dreng.«

»Det var hans mor, der ringede og fortalte mig, at han var anholdt. Det var helt grotesk. Jeg kunne slet ikke tænke.«

I en lille gårdhave på en adresse i Hellerup sidder 82-årige Henning og tænker tilbage på den samtale, han havde med sin ekskæreste en søndag i marts måned. Hun var oprevet, mindes han, da hun fortalte, at hendes søn, 27-årige James Schmidt, var sigtet for at stå bag drabene på tre pensionister.

Det tredje offer blev 81-årige Inez Hasselblad. Her er hun sammen med sin datter Malene Hasselblad, der blev kendt i Danmark, da hun vandt Robinson Ekspeditionen i 2001. Det var netop Malene Hasselblad, der opdagede, at der var noget galt, da hendes mors kreditkort stadig blev brugt, efter hun var død.

»Det var svært for mig at forstå, og jeg var meget overrasket,« fortsætter Henning, der ikke ønsker sit efternavn frem.

For Henning er James Schmidt nemlig ikke hvem som helst.

I godt 15 år har de to kendt hinanden. Selv betegner Henning deres forhold som far og søn, inden han kobler en lille fortælling til den betegnelse.

»Jeg var jo kærester med hans mor, så jeg tog ham ofte med på ture. Når han ikke passede sin avisomdeling, så måtte jeg gå ud med dem tidlig søndag morgen. Jeg vidste sjældent, hvor han var, og så måtte jeg jo give ham en skideballe, når han kom hjem,« fortæller Henning.

Det er sådan, Henning husker James Schmidt.

En 'frisk dreng, der søgte grænser', som alle andre drenge på hans alder. Men også som en dreng, der til tider havde en afvigende adfærd, og som med Hennings ord af og til 'levede uden for tid og sted'.

Og den side af James Schmidt kom til udtryk, kort efter han blev myndig.

Da James Schmidt blev sigtet og fængslet for de tre mord på Østerbro, var det ikke første gang, at han stiftede bekendtskab med det danske retssystem. Allerede tilbage i 2011 blev han i alder af bare 19 år idømt en af landets strengeste straffe – forvaring på ubestemt tid.

Først i byretten og siden i landsretten blev James Schmidt, som dengang hed Lual Lual, idømt en forvaringsdom for voldtægt af en ung pige på bare 14 år samt for at have voldtaget og forsøgt at dræbe sin mors veninde. Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel.

»Det var noget mærkeligt noget. Jeg havde ingen forudsætninger for at forstå det, men jeg talte jævnligt med ham, da han sad i fængsel. Jeg synes, det var et modbydeligt sted, og jeg kan ikke forstå, at man ikke gør alt for ikke at havne sådan et sted igen,« fortæller Henning.

Derfor var Henning også sikker på, James Schmidt havde krydset klinger med det danske retssystem for sidste gang, da han hentede ham i silende regn den 17. januar 2017 foran Horsens Statsfængsel.

»På vej hjem til København taler vi om alt muligt, men ikke om hans dom. Jeg kunne fornemme på ham, at han var glad for at være fri,« fortæller han om den i dag 27-årige mordsigtede, der kom til Danmark fra Sydsudan i en alder af syv år.

I taler på intet tidspunkt om, at han har voldtaget en pige og forsøgt at dræbe en kvinde?

»Jeg har aldrig spurgt ind til det, og hvorfor skulle jeg også det? Jeg forstår ikke, at han kunne opføre sig sådan, og jeg kunne slet ikke forstå, det var ham. Ham, jeg havde kendt i så mange år.«

Da de to kom hjem til København igen hjalp Henning James Schmidt med at finde et sted at bo, ligesom han også fik ham tilmeldt et studenterkursus, forklarer han. Om han passede det, ved han dog ikke.

Havde James forandret sig, da han kom ud af fængslet?

»Nej, ikke som jeg iagttog det. Men jeg ser ham jo også på én måde, og sådan synes jeg også, han var. Jeg har svært ved at sige noget dårligt om ham,« fastslår Henning, inden han tilføjer, at han i de efterfølgende to år løbende har kontakt til stedsønnen indtil den dag i marts, hvor han bliver anholdt.

Siden har James Schmidt siddet varetægtsfængslet for drabet på de tre pensionister. Først en 83-årig kvinde torsdag 7. februar i år. Dernæst en 80-årig mand lørdag 2. marts. Og til sidst en 81-årig kvinde torsdag 7. marts.

»Natten inden han bliver anholdt, kommer politiet og banker på min dør. De spørger, om James bor her, fordi han har haft postadresse her. De siger ikke noget om noget mord, men næste formiddag ringer hans mor og fortæller, hvad der er sket.«

Og selv om Henning i første omgang ikke havde i sinde at besøge James Schmidt i fængslet, så er han siden kommet på andre tanker. Inden længe vil han formentlig besøge den mordsigtede 27-årige mand, mens han sidder varetægtsfængslet.

Det var i denne ejendom på Vangehusvej på Østerbro, at drabene fandt sted. Alle tre drab var på ældre mennesker og blev i første omgang henlagt som dødsfald af naturlige årsager. Foto: Jens Astrup Vis mere Det var i denne ejendom på Vangehusvej på Østerbro, at drabene fandt sted. Alle tre drab var på ældre mennesker og blev i første omgang henlagt som dødsfald af naturlige årsager. Foto: Jens Astrup

Hvad vil du sige til ham, når du besøger ham?

»Ikke noget. Vi kommer til at tale sammen som vi to, men jeg vil ikke spørge ham ind til det. Jeg vender ikke ryggen til det, men jeg kan alligevel ikke gøre en skid ved det. Han vil også glide af på svaret. Jeg tror sgu ikke, at jeg overhovedet ville få et svar.«

For Henning er der heller ikke noget, der tyder på, at hans syn på James Schmidt vil ændre sig, selv om den 27-årige mand altså ifølge politiet står bag drabet på tre forsvarsløse pensionister på Østerbro.

»Jeg bebrejder ham ikke, men selvfølgelig fordømmer jeg det, og det er uforståeligt. Jeg kan ikke forstå, at mennesker kan slå andre ihjel. Det sker jo, men jeg forstår det ikke,« siger Henning, inden han afslutter:

»Der er håb forude. Jeg lever i en kristen kulturkreds, og der er tilgivelsen en af de stærkeste argumenter. Det er den eneste måde, vi kan komme videre i livet.«

Onsdag den 11. december var der retsmøde i sagen i Københavns Byret. Der kom ikke detaljer frem om selve forbrydelsen, men offentligheden fik indsigt i Retslægerådets vurdering af James Schmidt.

Rådet mener, at han er svært afvigende med psykopatiske træk, og hvis han kom på fri fod, ville der være stor risiko for gentagelsestilfælde af alvorlig kriminalitet. Retslægerådet anbefaler derfor - hvis han findes skyldig - at han idømmes forvaring.

Københavns Politi har fredag tiltalt James Schmidt for alle tre drab.