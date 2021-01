Mand udsatte 11 måneder gammel stedsøn for vold. Han havde blandt andet søgt på "slå en baby hårdt" på nettet.

En 42-årig mand er ved Retten i Randers blevet idømt fem års fængsel for flere gange at have udsat sin stedsøn på 11 måneder for grov vold og mishandling.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mishandlingen fandt sted i august og september 2019.

Derudover er drengens 42-årige mor idømt 60 dages fængsel for medvirken til vold. Det skyldes, at hun ikke har reageret, selv om "hun i et vist omfang måtte have vidst, at hendes søn blev udsat for vold".

Drengen var 11 måneder gammel, da han i september 2019 blev kørt til undersøgelse på skadestuen, fordi pædagogerne i hans vuggestue i Randers ad flere omgange havde opdaget blå mærker forskellige steder på hans krop.

Lægerne konstaterede ved adskillige undersøgelser, at drengen ud over de blå mærker havde fået et brud på lårbenet, skinnebenet, bækkenet og flere ribben. Dertil havde han kraniebrud og blødninger i hjernen.

På den baggrund vurderede lægerne, at han havde været udsat for vold. Dagen efter blev både moren og stedfaren anholdt og varetægtsfængslet.

På stedfarens telefon fandt efterforskerne flere søgninger, der bestyrkede mistanken om vold.

Blandt andet havde han søgt på "ømmeste punkt på en baby", "slå en baby hårdt" og "slå barn konsekvenser".

- Det er særdeles grove forhold, som drengens stedfar bliver dømt for. Det er naturligvis forrykt at udsætte en værgeløs baby for så alvorlig vold, siger specialanklager Jesper Rubow i pressemeddelelsen.

- Jeg er tilfreds med, at moren også bliver stillet til ansvar, selv om hun ifølge dommen ikke har haft en aktive rolle i udøvelsen af volden. Det står klart, at hun burde have reageret og stoppet volden mod sin søn.

Ud over mishandlingen blev den 42-årige mand også dømt for besiddelse af amfetamin og et tyveriforhold.

Han nægtede sig skyldig i mishandlingen, men modtog dommen.

Den 42-årige kvinde nægtede og udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Manden skal betale 30.000 kroner i erstatning til drengen.

/ritzau/