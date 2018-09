En 61-årig mand er blevet dømt for forsøg på voldtægt og for årelangt misbrug af sin steddatter.

Det var en enig domsmandsret i Retten i Kolding, der tirsdag fandt manden skyldig i sagen, hvor han var tiltalt for i 2005 og fra 2007 til 2010 at have misbrugt sin steddatter seksuelt. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

'Et af forholdene i sagen omhandlede en dag i 2008 eller 2009, hvor den tiltalte skulle have fastholdt sin steddatter og forsøgt at voldtage hende', oplyses det i pressemeddelelsen.

Stedfaderen, der er fra Vejle, blev derfor idømt to år og seks måneders fængsel.

Sagen begyndte at rulle, efter steddatteren anmeldte misbruget til politiet sidste år, da hun var fyldt 23 år. Det fortæller anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

»På grund af retsplejelovens regler om, at forældelsesfristen først løber fra den forurettedes fyldte 21. år, var det muligt for retten at behandle sagen så mange år efter,« forklarer han.

Til at begynde med henvendte den unge kvinde sig til politiet med en anonym henvendelse, og siden valgte hun at stå frem og fremlægge nogle sms-beskeder, hvilket fik politiet til hurtigt at køre ud og anholde den 61-årige mand.

Han blev den 1. marts i år varetægtsfængslet, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

'Under sagens behandling i retten kom det frem, at det seksuelle misbrug stod på flere gange om ugen igennem en årrække. Manden havde hver gang fastholdt pigen og imod hendes vilje udført oralsex på hende, berørt hende på hele kroppen og fået hende til at berøre sig. Han havde ligeledes optaget tre videoer af overgrebene, ligesom han en gang havde forsøgt at voldtage hende', oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Den unge kvinde blev tilkendt 50.000 kroner i erstatning for tort.

»Retten lagde i skærpende retning vægt på, at pigen var 11 år, da overgrebene startede, og på den lange periode det stod på,« fortæller anklagerfuldmægtig Tobias Engby og fortsætter:

»Det særlige ved sagen er, at strafniveauet er fastsat ud fra retspraksis på gerningstidspunkterne, selvom der er gennemført flere markante strafskærpelser på området siden dengang.«