B.T. er til møde i Uffe Elbæks "alternative statsministerium" ved Nørreport

Der kommer til at se helt anderledes ud i Spejlsalen i Statsministeriet, når Uffe Elbæk præsenterer sit ministerhold.

»Der skal både være en med rastafarihår og en med turban. Der skal være brune og hvide og mange flere kvinder. Vi skal afspejle den mangfoldige verden, vi lever i i 2019,« siger Uffe Elbæk.

B.T. har inviteret sig selv med inden for i Uffe Elbæks »alternative statsministerium«. Det ligger i en smal gade ved Nørreport Station i København, og der er ingen spejlsal, til gengæld er kaffe og the med økologisk havredrik, og man betaler ikke. Man donerer.

Et kæmpestort, regnbuefarvet Å læner sig op ad væggen. Men der hænger også et Dannebrog. Ca. 50 alternativister, hvoraf langt de fleste er under 35, er mødt op for at høre Uffe Elbæk fortælle om »hvilken statsminister, han gerne vil være«.

Partileder for Alternativet, Uffe Elbæk. København den 1. februar 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Partileder for Alternativet, Uffe Elbæk. København den 1. februar 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og selv om det ikke er noget, man tager seriøst i Besserwisserne på TV2 News eller andre steder, hvor kommentatorer kloger sig på det politiske spil, så mener Uffe det alvorligt med statsministerambitionen - og det gør hans tilhørere også.

»Vi vil have magten for at dele den. Vi har et flot og gennemtænkt politisk program. Jeg er glad for, at jeg har erfaring som minister og har været med til at forhandle finanslov. Jeg kender godt de rum, det foregår i,« siger han.

»Vi skal ikke konkurrere med Socialdemokratiet og Venstre om velfærdssamfundet. Vi skal vise vejen til det næste velfærdssamfund. Hvor vi tager klimaet lige så alvorligt som videnskabsmændene. Det vil sige, det skal være fem gange så ambitiøst som nu,« iger Uffe Elbæk.

Tilhørerne stiller kun spørgsmål om klimaet. Det er helt klart det, det primært handler om for dem. En spørger, om naturen skal have rettigheder - 'ligesom menneskerettighederne'.

»Ja, naturen skal have juridiske rettigheder. Så man f.eks. kan anlægge sag på vegne af dele af naturen. Og vi er ikke alene. I Indien har de givet floderne rettighederne, og der er et andet sted...«

»Ecuador,« bryder en tilhører ind. De er helt med.

»Vi skal reconnecte med naturen. Vi skal beskytte planeten,« siger Uffe Elbæk.

Bagefter taler B.T. med statsministerkandidaten:

Hvorfor vil du egentlig ikke være klimaminister, hvis det er vigtigst?

»Åh, fordi jeg vil gerne være statsminister. Sætte rammerne for alle de andre. Det er verdens bedste job. Jeg mener det alvorligt. Ellers havde jeg ikke sagt det. Det var en svær beslutning, men den eneste rigtige.«

Og du vil have ministre med rastafari-hår?

»Det skal i hvert fald være et ministerhold, der afspejler virkeligheden. Holdet skal afspejle alle de typer af liv, som Danmark rummer. Folk fra erhvervsliv, kultur og med social erfaring. Det er ligesom at udpege en bestyrelse. Den vigtigste forskel bliver, at den funktion, Finansministeriet har i dag, flytter vi over i et nyt grønt superministerium, som skal have indflydelse på alle de andre ministerier.«

Kommer du til at gå i habit og slips?

»Normalt ikke slips, men helt sikkert habit. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at have slips på, og det har jeg respekt for. Mens jeg var kulturminister mødte jeg op til et møde i Bruxelles uden slips, og det blev en historie i medierne.«

Hvis du nu ikke selv kan blive statsminister, kan du så finde på at støtte Lars Løkke i stedet for Mette Frederiksen?

»Nej, vi peger hverken på Mette eller Lars. Vi peger på mig,« lyder det fast fra manden, der vil være statsminister.

Da han blev udpeget til kulturminister i 2011, fik han et chok, da Margrethe Vestager sagde til ham:

»Husk nu pæn habit og slips hos Dronningen.«

For manden ejede simpelthen ikke en habit, og butikkerne var lukket. Så han måtte ringe til sine sønner og venner og spørge, om han kunne låne en habit af dem. Og adskillige taxaer dukkede op ved bopælen med habitter, der ikke passede. Til sidst fandt han en ven med samme mål som ham selv. Og hans habit gik han rundt i de første fire dage som minister.

Senere gik han af som radikal kulturminister efter kritik af samarbejdet med cirkusskolen AFUK, men det er han glad for i dag.

»Ellers ville vi jo slet ikke have haft Alternativet nu,« fastslår han, og tilhørerne sukker over den skrækkelige tanke.

Uffe Elbæk startede sin politiske karriere som helt ung som medlem af Venstresocialisterne, som han forlod, fordi han blev »træt af altid at være imod alting«.

Mange år senere meldte han sig ind i de Radikale for at bekæmpe Dansk Folkeparti. Han blev byrådsmedlem i Aarhus, og her var han med til at forhindre Socialdemokratiet i at få borgmesterposten og i stedet støtte Venstres Louise Gade. Så hvis han en dag svigter rød blok til fordel for blå, er det ikke ukendt for ham.

Der var han i øvrigt enig med DF i Aarhus Byråd. Men fjendskabet var intakt. Så han nægtede at skrive under på samme papir som dem.

Hvad sker der efter næste valg?

»Det bliver så spændende. Alt er muligt,« siger Uffe Elbæk med et stort grin.