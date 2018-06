Nye oplysninger betyder, at Statsadvokaten i København vil genåbne efterforskningen i Tibetsagen.

København. Statsadvokaten vil have ny efterforskning mod politiet i Tibetsagen. Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det skyldes de nye oplysninger, der er dukket op.

- Der er fremkommet oplysninger om, at der hos flere myndigheder er fundet nye dokumenter, der muligt kan have en betydning for vurderingen af Tibetsagen.

- Derfor finder jeg det rigtigst at anmode Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at genoptage efterforskningen, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen.

/ritzau/