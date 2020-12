Mand delte ifølge anklagemyndigheden vejledning om fremstilling af gift og bomber. Han nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden rejser tiltale for at hjælpe Islamisk Stat mod en 30-årig mand, der i landsdækkende aktion i december 2019 blev anholdt på Fyn.

22 mænd og kvinder blev anholdt ved aktionen den 11. december i fjor. Syv af landets politikredse deltog. Aktionen vedrørte flere forskellige sager. To af sagerne førte til fængslinger i København og en af sagerne førte til fængslingen af den 30-årige i Odense.

- Manden er blandt andet tiltalt for at have indsamlet og delt vejledninger i fremstilling af gift og bomber, vejledninger i håndtering af våben og i udførelse af angreb, samt vejledninger i hvordan man på internettet kan holde sig skjult for politiet, siger vicestatsadvokat Torben Thygesen i en pressemeddelelse.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Asser Gregersen, har tidligere oplyst, at hans klient nægter sig skyldig i sagen.

/ritzau/