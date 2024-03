Statsadvokaten i Viborg vil ikke gå videre med sag mod flere betjente fra Sydøstjyllands Politi.

Statsadvokaten i Viborg har besluttet at indstille efterforskningen og opgive påtalen af to politifolk fra Sydøstjyllands Politi.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Betjentene var sigtet for grov vold, fordi de brugte peberspray i forbindelse med en anholdelse af medlemmer af en syrisk familie 8. november 2021.

Anholdelserne indgik i DR-dokumentaren "Forfulgt af Politiet?".

Statsadvokaten har desuden besluttet at indstille efterforskningen i anmeldelser mod flere betjente for vold under anholdelser og vold under transport til og på Politigården i Vejle.

Sagerne er blevet efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

- Efter en grundig gennemgang af alt det materiale og de videooptagelser, som vi har fået udleveret fra Politiklagemyndigheden, er det vores vurdering, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod de to betjente, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen i pressemeddelelsen.

DUP får nu sagsmaterialet tilbage, og myndigheden skal vurdere, om man vil gå videre med sagen som en adfærdssag i stedet for en straffesag.

Jakob Berger Nielsen mener ikke, at magtanvendelsen i den konkrete situation gik ud over det nødvendige og det forsvarlige i et omfang, så man kan tale om strafbar vold.

Statsadvokaten mener heller ikke, at betjentene havde forsæt til vold.

Vejle Amts Folkeblad har set den afgørelse, som den ene betjent har fået.

Her står der blandt andet, at anklagemyndigheden vurderer, at betjenten ikke ville blive dømt for at have brugt pebersprayen.

Dokumentaren "Forfulgt af Politiet?" blev sendt i oktober 2023. Den handlede om en syrisk familie fra Vejle, som mente, at de blev chikaneret af bestemte betjente i Sydøstjyllands Politi.

Da den blev sendt, førte det til debat om politiets metoder. Sydøstjyllands Politi har afvist familiens udlægning af sagen.

/ritzau/