Statsadvokaten for København opgiver sagen om brud på tavshedspligt mod tidligere chef for Bagmandspolitiet Morten Niels Jakobsen.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Morten Niels Jakobsen har siden 4. september sidste år været fritaget for tjeneste, mens Københavns Politi har undersøgt, om han har brudt sin tavshedspligt ved at have drøftet en konkret sag med en bekendt.

- Den mistanke, der var rettet mod Morten Niels Jakobsen, er nu blevet undersøgt til bunds af Københavns Politi. Statsadvokaten for København har besluttet at slutte sagen, hvilket jeg er enig, udtaler Rigsadvokat Jan Reckendorff.

Morten Niels Jakobsen vil ikke vende tilbage til Bagmandspolitiet, men vil fortsætte som statsadvokat hos Rigsadvokaten.

