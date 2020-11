Seks måneders fængsel til Lauritz Lindboe Winds overfaldsmand er ikke nok, mener Statsadvokaten i København.

Statsadvokaten i København har anket dommen i en meget omtalt sag om et overfald på en 19-årig i Gothersgade i København.

Den tiltalte - en på gerningstidspunktet mand på 18 år - blev i slutningen af oktober idømt seks måneders fængsel for overfaldet.

- Vi har gennemgået dommen, og vi mener, der er plads til en skærpelse af straffen, siger vicestatsadvokat Anders Riisager.

Under en bytur i februar blev 19-årige Lauritz Lindboe Wind slået i hovedet, så han faldt ud foran en bil på kørebanen.

Bilen undveg ham, men mens han lå ned, blev han trampet i hovedet.

Sagen fik stor omtale, og Lauritz Lindboe Wind optrådte efterfølgende i flere medier med billeder af de skader, han havde pådraget sig under overfaldet.

Hans mor arrangerede efterfølgende en demonstration mod vold for at sætte fokus på vold i nattelivet.

En anden forælder - faren til den 25-årige Martin August Højlund, der også oplevede at blive overfaldet under en bytur i København - tilsluttede sig demonstrationen, med et ønske om at der kom mere politi i Københavns gader.

Da sagen mod Lauritz' overfaldsmand blev indledt i Københavns Byret, erkendte den 18-årige overfaldet.

Ifølge dagbladet Politiken, som var til stede i retten, forklarede han, at han havde fået kastet en drink i hovedet, og at den utvivlsomt blev kastet af Lauritz Lindboe Wind.

Efterfølgende følte han sig truet af offeret og hans venner, og det førte til overfaldet.

Lauritz Lindboe Wind afviste, at han havde kastet sin drink mod den 18-årige.

- Det kan være, jeg har kastet min drink, men ikke mod nogen, forklarede han ifølge Politiken.

En anden 18-årig mand blev dømt for medvirken til vold i forbindelse med overfaldet samt et overfald på Rådhuspladsen i december, hvor der blev brugt kniv.

