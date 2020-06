Retten i Næstved skal tage stilling til tiltale med i alt 14 forskellige lovovertrædelser, skriver Berlingske.

Lederen af Stram Kurs skal igen for retten i en straffesag om blandt andet racisme.

Retten i Næstved skal afgøre, om Rasmus Paludan er skyldig i 14 forskellige forhold i et nyt anklageskrift, skriver Berlingske.

De omfatter både udtalelser og voldsomme handlinger. Således skal Rasmus Paludan ifølge tiltalen have bragt en anden persons liv i fare ved en episode i Sorø i januar sidste år.

En person lå på hans bils køler, mens han gassede kraftigt op og accelererede, hævdes det ifølge Berlingske.

Statsadvokaten i København har rejst tiltalen, og kravet er ikke bare fængselsstraf.

Rasmus Paludan er advokat, og anklagemyndigheden vil også have ham frakendt retten til at have med straffesager og sager om fri proces at gøre i en periode.

Tiltalen om racisme angår nogle udsagn, som Rasmus Paludan kom med under en demonstration i Frederikssund i august 2018, skriver Berlingske.

Den tiltalte nægter sig skyldig, erklærer han i en sms til avisen.

- Jeg er uskyldig i alt, uanset hvad retten når frem til, skriver han.

Retten i Næstved har afsat tre dage til sagen. Det første retsmøde afvikles 23. juni.

I juli sidste år blev han af Østre Landsret idømt 14 dages betinget fængsel for racisme. I en video var han kommet med nedværdigende og forhånende udtalelser om sorte i Sydafrika.

Adskillige episoder med advokaten i hovedrollen har ført til efterforskning hos politiet og juridiske overvejelser hos anklagemyndigheden.

Således besluttede Rigsadvokaten i foråret, at Paludan ikke skulle tiltales for vold på grund af en hændelse ved Langelandsfestivalen.

Sidste år afviste Rigsadvokaten desuden at rejse en straffesag om racisme på grund af en tale, som advokaten og partilederen holdt i 2016 i Nyhavn i København.

Her havde Københavns Politi sigtet Paludan for at have sagt, at ikke-etniske danskere er uslinge, der hører til i kloakken. Disse menneskers død vil være nødvendig og lovlig, sagde han ifølge sigtelsen.

Men rigsadvokat Jan Rechendorff mente, at ordene var rettet mod cirka 350.000 mennesker, og den gruppe er så bred, at den ikke er beskyttet af paragraffen i straffeloven, som handler om at true, forhåne og nedværdige bestemte grupper.

Derfor blev der ikke rejst tiltale i den sag.

/ritzau/