Otte mænd blev i byretten frifundet for drab og drabsforsøg. Anklager vil nu have sagen for landsretten.

Anklagemyndigheden har besluttet at anke en sag, hvor otte mænd blev frifundet i en sag om drab og drabsforsøg på Rungsted Strandvej, til Østre Landsret.

Det oplyser Statsadvokaten for København på Twitter.

Drabet skete i forbindelse med et voldsomt sammenstød i Rungsted i foråret 2019.

En mand på 20 år fra Nivå blev ramt af et skud i panden, da to grupper tørnede sammen på Rungsted Strandvej 6. april 2019. En anden mand blev ramt af fem skud i benene.

Anklagemyndigheden valgte at tiltale otte mænd fra en gruppering i Kokkedal for drab og drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden udførte gruppen et planlagt angreb på en anden gruppe fra Nivå.

I tiden op til det sammenstødet havde Nivå-gruppen angiveligt truet eller generet nogle af de unge mænd fra Kokkedal.

Syv af mændene bekræftede i retten, at de befandt sig på stedet, da sammenstødet skete og udviklede sig blodigt. Fire af dem havde efterfølgende krudtpartikler på hænderne.

Men ingen har kunnet eller villet fortælle, hvem der affyrede skuddene fra en 9-millimeterpistol.

Mandag i sidste uge blev alle otte frifundet af et nævningeting i Retten i Helsingør.

Retten var overbevist om, at en eller flere blandt de otte affyrede skuddene. Men tavsheden er massiv. "De tiltalte har i vidt omfang ikke ønsket at udtale sig under sagen", hed det i afgørelsen.

Samtidig afviste retten, at mændene fra Kokkedal kunne siges at have udgjort en bandegruppering på tidspunktet for drabet. Ingen af de otte er tidligere dømt for kriminalitet i forening.

Derimod var Nivå-gruppen opført som en overvåget gruppe hos politiet, og det var netop denne side, som opførte sig aggressivt i Rungsted den aften i april, anførte retten.

Tre af de seks nævninger mente dog, at to af de tiltalte kunne kendes skyldige i drab og drabsforsøg. Men de var i undertal. Tre andre nævninger og de tre dommere er uenige.

Nu skal Østre Landsret altså tage stilling til sagen.

- Statsadvokaten anker sagen om drab og drabsforsøg på Rungsted Strandvej, idet statsadvokaten skønner, at der er rimelig udsigt til et andet bevisresultat i landsretten, lyder det på Twitter.

/ritzau/