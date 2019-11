Byret var i tvivl om beviser i drabssag og frifandt ung mand. Nu har anklagemyndigheden anket sagen.

For to uger siden kunne en 20-årig mand ånde lettet op, da han af Retten i Holbæk blev frifundet for en anklage om drab. Men sagen kommer nu for retten igen.

Statsadvokaten i København har besluttet at anke dommen til Østre Landsret. Anklagemyndigheden oplyser i en mail til Ritzau, at det er vurderingen, at landsretten vil nå til et andet resultat, altså en domfældelse.

Der var uenighed blandt dommere og nævninger, da Retten i Holbæk tidligere på måneden skulle vurdere, om den 20-årige mand havde dræbt den 43-årige Kim Wiggers Olsen med to knivstik.

Under sagen herskede der tvivl om, hvorvidt Olsen rent faktisk var blevet dræbt, eller om der eventuelt var tale om selvmord. Det havde hverken politiets efterforskere, retsmedicinerne eller Retslægerådet kunnet kaste tilstrækkeligt lys over.

Tre af seks nævninger stemte for frifindelse. Det samme gjorde to af sagens tre juridiske dommere, og derfor endte afgørelsen af skyldsspørgsmålet med en frifindelse.

Under sagen nægtede den 20-årige sig skyldig. Han fortalte, at han og Kim Weggers Olsen havde taget stoffer, og at han intet huskede om, hvordan Olsen døde.

Ifølge sn.dk fortalte den 20-årige, at stofferne fik ham til at hallucinere.

/ritzau/