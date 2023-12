Den mangeårige partner hos statens faste advokatfirma, Kammeradvokaten, Peter Biering er død, 68 år.

Blot to måneder efter at advokat Peter Biering for sidste gang procederede en sag på vegne af den danske stat ved de danske domstole, er han gået bort. I sidste uge afgik han efter kort tids sygdom ved døden.

Det oplyser advokatfirmaet Poul Schmith - også kendt som Kammeradvokaten - på sin hjemmeside mandag.

I 26 år førte Biering sager for Kammeradvokaten, indtil han i september fremførte sine afsluttende bemærkninger i den såkaldte Samsam-sag for tre dommere og propfyldte tilhørerrækker i Østre Landsret.

Sagen var hans sidste, og blot en uge efter det sidste retsmøde gik han på pension. Således var det fra sit otium, at Peter Biering på LinkedIn den 8. november kunne skrive "Vigtig dom. Meget tilfredsstillende" om afgørelsen i sagen, der endte med at blive afvist.

- Peters store karisma, hans stærke faglighed og ikke mindst hans imponerende drive vil blive savnet, lyder det fra managing partner Jens Bødtcher-Hansen i et mindeord på Kammeradvokatens hjemmeside.

Det var lidt af et tilfælde, at Peter Biering i sin tid endte på jurastudiet. Egentlig var han mest stemt for at læse statskundskab, men dengang tog det længere tid end jura, og så foregik det i Aarhus. Biering foretrak København.

Det fremgår af en et portræt af Peter Biering bragt på Kammeradvokatens hjemmeside i forbindelse med hans 25-års jubilæum i fjor.

- Jeg havde ikke en vild fascination af juraen som sådan. Jeg skulle bare ud på arbejdsmarkedet i en fart, og der fungerede det bedre med jura. Så det var ikke tanker om større retfærdighed, der drev mig. I hvert fald ikke på det tidspunkt, lød det i den forbindelse fra Peter Biering.

I knap 17 år var Peter Biering ansat i Udenrigsministeriet, inden han i 1997 blev parter i advokatfirmaet Poul Schmith, som er statens faste advokatfirma og derfor også benævnes "Kammeradvokaten".

Peter Biering har i en række sager med stor mediebevågenhed forsvaret staten, når denne er blevet sagsøgt. Blandt andet i den såkaldte Green Desert-sag.

Her blev Forsvarsministeriet i fjor efter et årelangt retsopgør frifundet i forbindelse med 23 irakeres krav om erstatning.

Irakerne mente, at danske soldater og dermed Danmark var ansvarlige for, at de som fanger under krigen i Irak var blevet overgivet til lokale myndigheder og udsat for umenneskelig behandling.

Staten tabte sagen i Østre Landsret, men i Højesteret fik Peter Biering overbevist landets øverste dommere om, at Danmark ikke kunne stilles til ansvar.

Hans seneste og sidste sag blev den måske mest omtalte. I sagen havde den terrordømte Ahmed Samsam sagsøgt Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester og krævet, at de skulle indrømme at have samarbejdet med ham.

Samarbejdet skulle være sket i forbindelse med Samsams rejser til Syrien, som indgår i begrundelsen for, at han i Spanien blev dømt for at tilslutte sig i en terrororganisation.

Peter Biering ville have tjenesterne frifundet, men luftede over for dommerne i Østre Landsret også den mulighed, at de på grund af forskellige forhold i forbindelse med sagen helt kunne afvise at behandle den.

Og den anbefaling fulgte landsdommerne. Sagen er dog ikke slut, da Ahmed Samsam har anket til Højesteret.

Peter Biering blev 68 år. Han efterlader sig blandt andre hustruen, Kirsten, som frem til sin pensionering var Danmarks ambassadør i Frankrig og inden da i Sverige.

/ritzau/