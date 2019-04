Østre Landsret siger nej til udenlandske investeringsforeningers krav om tilbagebetaling.

Staten får i Østre Landsret tirsdag medhold i en retssag, der er anlagt af udenlandske investeringsforeninger om beskatning af udbytte.

Skatteministeriet skal ikke betale skatten tilbage, selv om EU-Domstolen sidste år fastslog, at de danske regler strider med EU-retten.

Sagen var anlagt af udenlandske investeringsforeninger, der har hjemsted i Luxembourg og Storbritannien.

De krævede, at Skatteministeriet tilbagebetaler den skat, som blev opkrævet fra 2000 til 2009, fordi de har været udsat for forskelsbehandling.

Mens udenlandske investeringsforeninger pålægges at betale kildeskat af udbytte fra danske selskaber, kan danske investeringsforeninger slippe for den samme skat, har de påpeget.

Undervejs i retssagen har Østre Landsret sendt et spørgsmål til besvarelse hos EU-Domstolen. Den fastslog sidste sommer, at det er i strid med EU-reglerne, når Danmark i en bekendtgørelse har skrevet, at kun investeringsforeninger med adresse i Danmark kunne få et udbyttefrikort.

Efter afgørelsen mente nogle advokater og andre, at Danmark derefter kunne blive tvunget til at tilbagebetale milliarder af kroner til udenlandske investeringsforeninger.

Men i tirsdagens dom fremhæver landsretten, at investeringsforeningers hjemsted ikke er den eneste grund til, at myndighederne har nægtet at tilbagebetale skatten.

Der var også en anden grund. De udenlandske foreninger opfyldte nemlig ikke nogle andre betingelser i ligningsloven, som handler om at kunne betegnes som udloddende investeringsforeninger, mener dommerne.

Taberne i det principielle opgør er Fidelity Funds og Schroder International Selection Fund.

Under sagen har Skatteministeriet i øvrigt sagt, at det er afgørende, at danske investorer ikke kan omgå reglerne om indeholdelse af udbytteskat ved at investere via en udenlandsk investeringsforening.

/ritzau/