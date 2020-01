Den hidtil mest omfattende retssag nogensinde ender med en mavepuster til Finansiel Stabilitet.

Staten taber fredag i Vestre Landsret en retssag om 550 millioner mod ledelsen i Ebh Bank.

Sagen er den mest omfattende af en stribe sager, som det statslige selskab Finansiel Stabilitet har anlagt mod direktører, bestyrelsesmedlemmer og i nogle tilfælde også revisorer i krakkede pengeinstitutter.

Den eneste af de 15 sagsøgte personer og revisionsselskabet BDO, som skal til lommerne, er den tidligere direktør Finn Strier Poulsen. Han skal betale to millioner kroner. Kravet mod ham var 550 millioner kroner. For nogle af de andre sagsøgte var kravene lavere.

Retssagen er den mest omfattende, som Finansiel Stabilitet har anlagt. Det er også den hidtil mest omfattende sag ved domstolene generelt, oplyser landsretten.

Der er blevet brugt 149 retsmøder siden september 2017. Sagen har omfattet godt 80.000 sider bilag.

Ebh Bank gik ned i 2008. Men dommerne i landsretten finder ikke, at banken var indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar.

Derfor har dommerne vurderet en række konkrete engagementer. Kun i et enkelt tilfælde er der ansvar for tab - altså på to millioner kroner.

/ritzau/