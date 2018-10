Landsret afgør i dag bankchefers ansvar. Eik Banks fald skyldes til dels forretningsmand med broget fortid.

København. Staten har taget flere baglæns trin, når det gælder de enorme krav om erstatning fra topfolk i en række krakkede pengeinstitutter.

I retsopgøret mod direktører og bestyrelsesmedlemmer havde statens selskab - Finansiel Stabilitet - oprindeligt skrevet i alt 3,7 milliarder kroner på de ønskesedler, som blev sendt til domstolene.

Men efterhånden som de fleste af de otte retssager er kommet i gang, er beløbene flere gange streget over og reduceret. Staten har nemlig mødt en del modstand fra dommerne.

I alt er kravene reduceret med cirka 1,3 milliarder kroner. Det er sket i sagerne om Roskilde Bank, Amagerbanken og Capinordic Bank.

Fredag middag afsiges endnu en dom i sagskomplekset. Nu gælder det Østre Landsrets afgørelse om Eik Bank. Tre fra bestyrelsen, tre direktører samt revisionen er stævnet med et krav om at erstatte tab på 250 millioner kroner.

Banken styrtede i grus i 2010. Årsagen var flere dyre bekendtskaber i ejendomsbranchen. Blandt dem var Vagn William Andersen, uddannet læge og tidligere dømt for hashsmugleri, som med selskabet Sydporten opførte et kontorhus på Islands Brygge i København.

Eik Bank bakkede projektet op uden at se på Andersens brogede forhistorie, og ledelsen var alt for fristet af udsigten til gevinst, har FS påstået. Alene forbindelsen til Andersen udløste tab på 174 millioner kroner.

Undervejs i processen er landsretten også blevet præsenteret for fem andre konkrete lån, som ligeledes gav store tab.

Imidlertid har dommere i andre sager slået fast, at tab ikke automatisk og i sig selv kan føre til, at der er erstatningsansvar. I forretningsverdenen skal der være et vist spillerum for skøn og for fejl.

Samtlige sagsøgte har krævet frifindelse. Blandt andet er det blevet påpeget, at Finanstilsynet ikke fandt grund til at tilsidesætte Eik Banks vurderinger af engagementerne.

Deres advokater har også kritiseret, at sagen er svulmet unødigt op, og at den er blevet særdeles kostbar at føre. Den er rejst af "principielle, politiske årsager", og i øvrigt har ingen af de sagsøgte mulighed for at betale det krævede beløb, har de sagt.

I ingen af de i alt otte retssager er der endnu afsagt en endelig dom. Tidligere er de sagsøgte i Amagerbanken og i Roskilde Bank blevet frifundet i første retsinstans. Og ledelsen i Capinordic blev kun delvist dømt. Disse afgørelser er under anke.

/ritzau/