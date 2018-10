En del af landsrettens frifindelse i sagen om Eik Bank skyldes, at en frist blev overskredet med fire uger.

København. Statens selskab var snublende tæt på at vinde adskillige flere millioner, end det blev til i en netop afgjort retssag mod ledelsen i den krakkede Eik Bank.

Faktisk var Finansiel Stabilitet blot nogle få moderne postgange for sent på den - eller helt præcist 27 dage.

Det viser en nærlæsning af Østre Landsrets dom, som blev afsagt fredag, i sagen mellem Finansiel Stabilitet på den ene side og bestyrelsesmedlemmer, direktion og revision på den anden.

På bundlinjen står, at fire sagsøgte helt frifindes. To direktører samt bestyrelsens formand og næstformand skal deles om at betale 28,6 millioner kroner plus renter.

Resultatet er beskedent, når man sammenligner med kravet, som lød på en kvart milliard kroner.

Men dommen kunne være blevet langt bedre for Finansiel Stabilitet, såfremt selskabet havde anlagt retssagen i tide.

De tre landsdommere konkluderer nemlig, at direktørerne Brian Toft og Jesper Clausen svigtede, fordi ejendomsspekulanten Vagn William Andersen i selskabet Sydporten kunne foretage en stribe uberettigede hævninger.

På et tidspunkt havde banken givet endnu en bevilling til byggeriet af en stor kontorejendom. Men via sin netbankadgang lykkedes det for Vagn William Andersen at hæve i alt 39 millioner kroner, som ikke blev brugt til formålet.

I banken sørgede Brian Toft ikke for kontrol, og Jesper Clausen burde have opdaget det, mener dommerne.

De skriver også, at Brian Toft desuden "som udgangspunkt er erstatningsansvarlig" for et tab, som opstod, da Eik Bank kom til at hænge på et lån på 81 millioner i stedet for 27 millioner. En fejlekspedition gjorde, at lånet ikke blev opdelt i tre portioner, som det ellers var bestemt.

Trods disse konklusioner går Toft og Clausen fri for forholdene. Det skyldes en regel om forældelse. Fristen er tre år. Uret tikker fra det tidspunkt, hvor det er klart, at der sket en skade.

Datoen er 3. december 2008, da der blev holdt bestyrelsesmøde i banken, og hvor såvel de uberettigede hævninger som kikset med lånet var på dagsordenen.

Eik Bank gik ned i efteråret 2010, hvorefter Finansiel Stabilitet overtog kontrollen og resterne. En advokatundersøgelse gik i gang, men for sent besluttede statens selskab at gå rettens vej. Stævningen blev først registreret som modtaget i retssystemet 30. december 2011. Det er 27 dage efter, at fristen var sprunget.

"På dette tidspunkt var kravet mod såvel Brian Toft som Jesper Clausen forældet", skriver dommerne.

Finansiel Stabilitet tabte også, når det gælder påstanden om, at banken generelt blev drevet på uforsvarlig måde. Kun et hjørne af et af seks store engagementer er så problematisk, at dommerne medgiver, at der skal betales 28,6 millioner.

At der især er tale om et nederlag for det statslige selskab ses også af, at det dømmes til at betale næsten 40 millioner kroner i modparternes sagsomkostninger.

/ritzau/