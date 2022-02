En bizar sag om et knivstikkeri på motorvejen har nu sendt to mænd bag tremmer.

Episoden udspillede sig 19. september sidste år klokken fem om morgenen, hvor to biler kørte i sydgående retning på motorvejen.

I begge biler sad der unge mænd, som angiveligt var på vej hjem fra byen i Aalborg. De to tiltalte på 21 og 22 år var i den ene bil, mens den forurettede på 27 år og hans venner var i den anden.

Men hvad var det, der skete?

Jo, ifølge anklager Anne Thyrrestrup fra Nordjyllands Politi, så opstod der pludselig en uoverensstemmelse mellem personerne i de to biler.

»Bilen med de tiltalte havde en påfaldende kørsel. Den slingrede frem og tilbage, har den 27-årige og flere vidner beskrevet,« forklarer hun og fortsætter:

»Bilen med den forurettede signalerede derfor med lygterne, at den anden bil skulle flytte sig, så han (den 27-årige, red.) kunne komme forbi.«

Efter noget tid stoppede begge biler på motorvejen. Og herefter trådte de tre involverede mænd ud af køretøjerne.

»De havde en kortere ordveksling og noget håndgemæng, og i den forbindelse blev den 27-årige første gang stukket med en kniv af den 21-årige,« fortæller Anne Thyrrestrup.

Herefter sparkede den 27-årige ud efter den 21-årige, men faldt i samme moment til jorden.

Liggende på jorden blev den 27-årige sparket og slået i hovedet og på kroppen af både den 21-årige og den 22-årige. I samme sekvens stak den 21-årige endnu engang den forurettede med en kniv.

»Han fik et knivstik i håndleddet og et i skulderen. Det i håndledet var det farligste, fordi han fik overskåret pulsåren i den forbindelse,« siger anklageren.

Tirsdag var sagen for retten i Aalborg. Og her blev begge mænd kendt skyldige i overfaldet.

Den 21-årige, som havde ført kniven, fik et år og tre måneders fængsel. Han erkendte at have ført kniven, men påstod, at det foregik i nødværge. Men den købte retten altså ikke.

Flere vidner har ifølge anklageren forklaret, at den 21-årige med sin kørsel skabte farlige situationer på motorvejen. Og nogle sagde, at de havde en formodning om, at den unge mand var påvirket.

Den teori viste sig at holde stik, da den 21-årige også blev dømt for spirituskørsel.

Den 22-årige blev idømt et års fængsel samt udvisning af landet i seks år. Han nægtede stik imod rettens vurdering at have været en del af overfaldet.

Den 21-årige modtog dommen, mens den 22-årige udbad sig betænkningstid.

Ifølge anklageren er kun den yngste af de to dømte mænd kendt af politiet i forvejen.