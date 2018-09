Stifteren af Hesalight A/S, Lars Nørholt, nægter sig skyldig i alle anklager i sag i Retten i Roskilde.

Roskilde. "Det er eksploderet helt sindssygt."

Direktøren i belysningsselskabet Hesalight A/S var helt oppe at køre, da han til finans.dk i 2015 fortalte om en enorm vækst. Salget af LED-belysning til virksomheder og kommuner i en række lande var bare så imponerende.

Mandag sidder Lars Nørholt ved siden af sin forsvarer i Retten i Roskilde og lytter til anklager om, at den enorme fremgang var baseret på svindel.

Pensam og Pension Danmark var blandt de investorer, som blev ført bag lyset, da de hostede op med 562 millioner kroner i erhvervsobligationer, hævder to anklagere fra Bagmandspolitiet.

Investorerne havde blandt andet set et prospekt, som blev prydet af et foto af Helle Thorning-Schmidt. Den daværende statsminister havde i maj 2013 fra Folketingets talerstol fremhævet Roskilde-virksomheden.

Men de imponerende tal var - påstår Bagmandspolitiet - baseret på blandt andet falske kontrakter med Starbucks Europe i Schweiz. Indgående ordrer på 186 millioner kroner var uretmæssigt blevet indtægtsført i regnskabet for andet halvår af 2014, lyder det.

Tiltalen er rejst efter en anmeldelse fra Erhvervsstyrelsen, som i maj 2016 blandt andet undrede sig over netop Starbucks-kontrakten. Den var forfattet på italiensk. Alle sider var underskrevet - lige på nær den side med beløb.

Hvis kontrakten stod til troende, ville det indebære en omsætning på godt en halv million kroner for hver eneste Starbucks-kaffebar i hele verden.

Senere under retssagen skal en repræsentant for den verdenskendte virksomhed afhøres.

Den raketagtige udvikling i Hesalight illustreres af et par tal. I andet halvår 2014 var bruttoresultatet 104 millioner kroner. I de foregående 12 måneder var det på 36 millioner kroner.

Mandag formiddag har den 47-årige Lars Nørholt - med grånende tilbagestrøget hår og skæg og iført mørkeblå blazer - lyttet til anklagernes gennemgang af årsregnskaber og andre papirer.

- Frifindelse i alle forhold, siger hans forsvarer, advokat Anders Nemeth, ved retsmødet begyndelse.

De imponerende tal i årsrapporter var misvisende, mener Erhvervsstyrelsen, fordi de byggede på en fejlagtig metode.

Forretningsmodellen var, at kunder kunne nøjes med at betale for nye energibesparende LED-lamper i takt med den løbende besparelse på elregningen, fortæller specialanklager Jørn Thostrup.

- Det kræver stor likviditet, fordi betalingen først sker flere år efter leveringen, siger han.

Udover bedrageri mod investorerne handler tiltalen om dokumentfalsk. Lars Nørholt sendte nemlig den påståede falske Starbucks-kontrakt til revisoren.

Også momssvindel for 17 millioner kroner indgår, og det samme gør mandatsvig for 61 millioner kroner og skyldnersvig for lidt over tre millioner.

Mandatsviget drejer sig om, at Nørholt skal have brugt selskabets penge til sine egne villaer på Mallorca og til et større byggeri til sig selv i Roskilde. Desuden skal han have misbrugt penge til en fest på Sørup Herregård og til køb af Louis Vitton-varer.

Sagen fortsætter over cirka 20 retsdage.

/ritzau/