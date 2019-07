En 58-årig mand fra Ferritslev på Fyn blev forleden dømt for at køre bil med en promille på 3,1.

Manden havde tilsyneladende glemt, at man i Danmark ikke må have en promille på over 0,5, når man sætter sig bag rattet i en bil.

Hændelsen fandt sted i juni sidste år, og lidt over et år efter blev manden så dømt ved Retten i Svendborg for sin uansvarlighed.

Det skriver Fyens.dk.

Manden forklarede, at han i en lang periode havde drukket alt for meget, men at han nu nærmest var tørlagt.

Dette faktum blev der dog ikke taget hensyn til, og spirituskørslen blev således takseret til en betinget fægselsdom på 20 dage, 9000 kr. i bøde samt frakendelse af kørekortet i tre år.

Manden skal desuden udføre 40 timers samfundstjeneste.

I 1976 indførte man i Danmark promille begrænsninger for førere af motordrevne køretøjer. Grænserne er blevet revideret flere gange ligesom straffen, der gives i forbindelse med spirituskørsel.