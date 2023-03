Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vedvarende og systematisk har han i årevis brudt det tilhold, han har mod sin ekshustru og deres fælles børn.

Og det skal koste den 57-årige mand et års fængsel, skriver TV 2 Østjylland, der er til stede i Retten i Aarhus, hvor der fredag formiddag er blevet afsagt dom.

Manden har på stedet valgt at anke dommen, lyder det videre fra det regionale medie, der løbende har fulgt sagen og i øvrigt lavet podcasten 'Forfulgt – af Danmarks største stalker'.

Den 57-årige mand har tidligere været ansat på det regionale medie, hvor han også mødte den kvinde, han nu igen er dømt for at have stalket.

Læs også Nyt i 'landets største stalking-sag': 57-årig mand tiltalt for at fortsætte mareridtet

Det er ikke første gang, at manden er dømt for at have overtrådt tilholdet. Det er sket tre gange tidligere.

Denne gang var manden tiltalt for at have overtrådt tilholdet mindst 667 gange ved igen og igen at have skrevet Facebook-opslag eller kommentarer med et særdeles groft og personligt indhold rettet mod sin ekskone.

Anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, beskriver i generelle vendinger, hvordan manden i en periode på omtrent halvandet år skrev de mange opslag.

En af de hundredvis af kommentarer, manden tidligere har sendt af sted, lyder eksempelvis:

‘Jeg har aldrig nogensinde set så grotesk en psykopat hore og hore og hore og lyve og lyve sine egne børn så fuldstændig i smadder – det er helt uvirkeligt.’

Manden har erkendt at have skrevet de mange opslag, men han har afvist at have overtrådt tilholdet.

Af samme årsag er sagen nu også anket til landsretten, hvor manden og hans forsvarer går efter frifindelse – eller i det mindste en lavere straf.

Siden efteråret sidste år har den 57-årige siddet varetægtsfængslet i sagen. Og det vil han blive ved med frem mod ankesagen, skriver TV2 Østjylland.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast.