De fire unge mænd, der i sidste måned blev dømt for vold mod en lærling i Kolding, er ikke længere ansat i det firma, hvor overgrebene fandt sted.

De fire unge håndværkere, der ved retten i Kolding 18. juni blev dømt for brutal vold mod en lærling, er nu blevet fyret fra det firma, hvor alle var ansat, mens overgrebene fandt sted.

Det oplyser Poul Laverenz Sørensen, der er faglig sekretær i 3F Kolding.

Det var Poul Laverenz Sørensen, der i sin tid blev kontaktet af stedfaren til den lærling, der igennem et halvt års tid i 2016 var udsat for overgrebene af de ældre svende. Blandt andet fik lærlingen stukket et kosteskaft og en tømrerblyant op i endetarmen, mens han blev holdt fast mod jorden.

I en SMS til Fagbladet 3F bekræfter direktøren og medindehaveren af firmaet, at “de 4 ‘dømte’ ikke længere er ansat”. Direktøren ønsker dog ikke at uddybe yderligere over for Fagbladet 3F.

Da Poul Laverenz Sørensen i sin tid blev bekendt med sagen, tog han også straks kontakt til den pågældende direktør og fik et hurtigt møde i stand. Han er tilfreds med, at håndværkerfirmaet nu har handlet og ikke længere har de fire ansat:

- Jeg ønsker ikke, at firmaet skal straffes. De tager virkelig afstand fra sagen nu, og jeg synes, at det er positivt og flot gjort, at de efter dommen har afskediget de voldsdømte personer omgående, siger Poul Laverenz Sørensen.

Han vurderer ikke, at man længere kan klandre virksomheden for den voldsomme sag.

- Jeg har haft en rigtig god snak med repræsentanter fra firmaet. Sagen har ramt dem hårdt, fortæller Poul Laverenz Sørensen fra 3F Kolding.

Som Fagbladet 3F kunne fortælle mandag, har tre ud af de fire dømte anket den dom på henholdsvis otte og tre måneders ubetinget fængsel, som de fik ved domsmandsretten i Kolding i juni.

Kosteskaftssagen trak overskrifter i første halvdel af juni, mens sagen forløb over tre intense dage i byretten i Kolding.

Sagen drejer sig om vold på arbejdspladsen med en forurettet lærling i hovedrollen. Afgørende bevis i sagen var en video, som en af de dømte havde filmet under ét af de brutale og rå overfald, som lærlingen havde været udsat for.