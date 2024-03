Politiet i Thisted efterlyser en bilist, der stak af efter et uheld i weekenden.

Den pågældende kørte lørdag aften i en sølvgrå bil – formodentlig en Sedan – i den forkerte side af vejen på Østerbakken i Thisted.

Kort efter klokken 21 kørte den ind i en anden bilist, som forsøgte at undgå et sammenstød.

Det skriver TV 2 Nord.

I stedet for at stoppe og tjekke, at der ikke var sket noget med modparten, stak den sølvgrå bil af fra stedet.

Heldigvis kom ingen noget til, men den bil, der forsøgte at undvige, fik en del skader.

Flugtbilisten tabte en hjulkapsel, men desværre er det ikke nok til at identificere bilen.

Politiet oplyser, at den pågældende bilist risikerer flere sigtelser – blandt andet for at stikke af fra et uheld.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan du ringe på telefon 114.

