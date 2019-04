En mand fik sig et gratis lift natten til lørdag, da han valgte at stikke af fra en dyr taxaregning.

Sent lørdag nat valgte en ikke nærmere beskrevet mand at stige ind i en taxa i Odense og køre hele vejen til Fredericia, en tur på cirka 55 kilometer.

Men da tiden kom til, at han skulle betale for den lange og dyre tur, der var løbet op i 1100 kroner, valgte manden at stikke af.

Det fremgår af Sydøstjyllands Politis døgnrapport lørdag.

Det er langt fra første gang, kunder vælger at stikke af fra taxaregningen og derved frarøve chaifførerne deres løn. Så sent som i august 2018 valgte tre teenage-piger at tage en taxa fra København til Aarhus.

Chaufføren havde aftalt en fast pris med kvinderne, men da det kom til, at de skulle betale, valgte de at løbe. Politiet blev opmærksomme på sagen, da de så, at chaufføren jagtede en af pigerne. Politiet hjalp chaufføren med at fange hende, hvilket lykkedes.

Den 15-årige pige, som det lykkedes at tilbageholde, erkendte ifølge politiet, at hun og hendes veninder havde forsøgt at løbe fra regningen.

'Patruljen tog kontakt til den 15-åriges mor, der overførte beløbet til hendes konto, så hun kunne betale taxichaufføren, hvad hun skyldte,' oplyste politiet i døgnrapporten.