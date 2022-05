En bizar sag udspillede sig i weekenden i det aarhusianske. En sag, der både involverede en motorcykel, en flugt, en hundepatrulje og en bryllupsfest.

Det hele startede lørdag omkring 17.00, da en motorcykelbetjent fra Østjyllands Politi opdagede en motorcyklist uden hjelm.

Da betjenten ville standse ham, satte han farten op og kørte med høj hastighed rundt ad forskellige stier og veje i Tilst ved Aarhus.

Og det var starten på en længere flugt.

Under flugten kørte han blandt andet både venstre om et helleanlæg, lavede flere vigepligtsforseelser, inden han bragede ind i et helleanlæg, en bil og til sidst endte i en hæk.

Men det stoppede ikke motorcyklisten, der nu valgte at fortsætte sin flugt til fods og løb gennem flere villahaver, alt imens en hundepatrulje var lige i hælene.

Sporene efter manden førte til sidst hundepatruljen frem til en privat have, hvor der blev holdt en bryllupsfest.

Her opdagede betjentene en 21-årig mand, som stak lidt ud fra de andre gæster, da han havde beskidt tøj på og en del rifter i ansigtet.

Den 21-årige gik rundt mellem gæsterne og forsikrede betjentene om, at han skam ikke havde kørt rundt på motorcykel, men var en helt almindelig bryllupsgæst.

Værterne kunne dog ikke genkende manden, som ikke stod på gæstelisten, og han endte derfor med at blive anholdt og sigtet for en lang række færdselsforseelser.

Da motorcyklen var stjålet, blev han også sigtet for tyveri, og det blev også til en sigtelse for besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde en mindre mængde hash på sig.