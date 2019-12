En 31-årig mand er idømt 12 års fængsel for at have dræbt en mand med et enkelt knivstik. Han anker dommen.

En lørdag aften i maj blev en 32-årig mand dræbt med et enkelt knivstik i sit hjem i Stubbekøbing, fordi han havde kysset en anden mands kæreste.

Fredag er den anden mand - 31-årige Lars Trillingsgaard - blevet idømt 12 års fængsel for drabet.

Offeret blev om aftenen den 25. maj stukket en enkelt gang med en stor køkkenkniv. Knivstikket ramte ham i hjertet.

Omkring klokken 22.45 ringede Lars Trillingsgaard under et andet navn til alarmcentralen og fortalte, at han tilfældigt havde fundet offeret.

Kort efter blev han anholdt. Da han dagen efter blev fremstillet grundlovsforhør, var han stadig så påvirket af både alkohol og situationen, at hans forsvarer ikke kunne tale med ham før retsmødet.

Den 31-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig i drab, men han har ifølge Ekstra Bladet erkendt vold med døden til følge. Han besluttede da også på stedet at anke sagen til Østre Landsret.

- Vi har anket til landsretten. Og så må vi se, hvad der sker, siger hans forsvarer Erbil Kaya til Ekstra Bladet.

/ritzau/