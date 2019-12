De Konservatives formand Søren Pape kalder den nye finanslov for 'ræverød' og har en klar opfordring til familieejede virksomheder.

»Det er klassisk ræverød politik, hvor det er virksomhederne, der skal betale regningen,« siger Søren Pape Poulsen.

Han er især stærkt oprevet over regeringens ambition om at hente en milliard kroner ved at hæve arveafgiften ved generationsskifte i familieejede virksomheder fra 6 til 15 procent.

»Hvis man henter en milliard hos virksomhederne, vil det kunne mærkes hos de 850.000 danskere, der arbjeder i en familieejet virksomhed. Hvis der skal ske et generationsskifte, skal man hente pengene i virksomheden, og det kan koste arbejdspladser,« siger Søren Pape Poulsen.

Han mener, at den forhøjede afgift især vil ramme små og mellemstore virksomheder som håndværkere, frisører, landmænd og små industrivirksomheder, som måske ikke har kapitalen til at gennemføre et generationsskifte. I stedet frygter han, at udenlandske kapitalfonde vil overtage virksomhederne.

Derfor har han en klar opfordring til virksomheder, der overvejer et generationsskifte.

»Vent med at generationsskifte. Så kan det være, at der kommer en anden regering. Men det vil så koste en milliard, som regeringen ikke får ind,« siger Søren Pape Poulsen.