Københavns Vestegns Politi har mandag aften fundet en 'stærkt mumificeret død person' på en adresse på Sydvestvej i Glostrup.

Det fortæller vagtchef Brian Holm til BT.

»Vi fik anmeldelsen klokken 16.52 efter at en privatperson havde fundet noget, der kunne ligne en dukke i et buskads. Han sendte os billede, og det fik os til at undersøge sagen nærmere. Det viste sig, at der var tale om et stærkt mumificeret lig,« siger Brian Holm.

Liget lå mellem en parkeringsplads og en hæk og var derfor meget svært at se. Det forklarer, hvorfor den døde person først er blevet fundet nu.

Netop nu arbejder en retsmediciner på at opklare dødsårsagen, hvor længe personen har ligget der - og finde oplysninger, som gør politiet klogere på, hvem det kan være.

»På grund af ligets tilstand har vi endnu ikke kunnet fastslå, hvem det er eller endsige om der er tale om en mand eller en kvinde,« siger Brian Holm og fortsætter:

»Vi arbejder på højtryk med at opklare, om vi har af gøre med et mistænkeligt dødsfald eller det, der er værre.«

Der er netop nu 10-12 betjente til stede ved adressen på Sydvestvej i Glostrup, hvor politiet leder efter alle spor, der kan kaste lys over sagen.

»Vi tjekker også op på forsvundne personer og undersøger, om det kan være en af dem, vi har fundet,« siger vagtchefen.

