En mand på 59 år har torsdag været i Retten i Odense, fordi han er tiltalt for at have kørt i en scooter med en promille på hele 2,48.

Det skriver fyens.dk.

Helt konkret kørte den stærkt berusede mand 21. marts 2021 i en såkaldt kabinescooter på en cykelsti langs hovedvejen i Middelfart.

Pludselig kørte han skråt ud på en mark, hvor kabinescooteren væltede.

Flere personer kom og rejste kabinescooteren op, og fik ham hjulpet ud af den.

Ifølge fyens.dk var de forbipasserende opmærksomme på, at manden var beruset, og de kontaktede politiet.

Da han hørte, at politiet ville komme tog manden angiveligt en halv flaske rom fra sin scooter og stak af til fods.

»Jeg gad ikke høre på det vrøvl,« svarede manden, da dommeren spurgte, hvorfor han stak af, skriver det lokale medie.

Han nåede kun 1,5 kilometer væk, inden politiet fandt ham.

Politiet ransagede herefter scooteren, hvor de fandt en del pornografiske billeder, der var laminerede.

Fyens.dk skriver videre, at manden i retten ikke ville erkende promillen på 2,48, da han forklarede, at han havde drukket to øl.

Da dommeren ikke troede på det, erkendte han dog, at det måske var tre øl.

Retten kommer først med en afgørelse, når politiet også har vidnet om sagen.

