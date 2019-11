28-årig nægter sig skyldig i de tre sigtelser, som Københavns Politi har rejst.

En syrienkriger fængsles i 27 dage af dommer i Københavns Byret. Der er en særligt bestyrket mistanke, siger dommer Lisbeth Christensen tirsdag eftermiddag efter et lukket retsmøde.

Manden, der sidder i kørestol, har fortsat hætte over hovedet, da tilhørere føres ind i retslokalet for at høre dommerens afgørelse.

Hun slår fast, at der ikke blot er en begrundet mistanke - men at den er særligt bestyrket.

Det er forholdsvist sjældent, at dommere bruger denne begrundelse i forbindelse med varetægtsfængsling.

Den 28-årige Ahmad Salem el-Haj nægter sig skyldig i at have truet med terror, offentligt at have tilskyndet til forbrydelser og i at have opholdt sig i et "forbudt" område i Syrien.

/ritzau/