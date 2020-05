Britta Nielsens to døtre ønskede mandag formiddag ikke at være til stede i retten, da et vidne skulle afhøres om den børneporno, som deres bror er tiltalt for.

»Forhold 2 vedrører jo ikke min klient, så hun vil gerne have lov til ikke at være til stede, når vidnet afhøres,« lød det samstemmende fra forsvarerne til Britta Nielsens to søstre i Retten i Glostrup.

Alle tre børn er tiltalt for groft hæleri i forhold til mange af de 117 mio kr, som deres mor Britta Nielsen gennem 25 år svindlede sig til via sit arbejde i Socialstyrelsen. De nægter sig skyldige.

Men sønnen Jimmy Jamil Hayat er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno, som blev fundet på hans computer og en ekstern harddisk, da han kom til Danmark 9. november 2018 efter at være blevet anholdt i Sydafrika.

Ifølge anklagen havde han 478 fotos og 571 videoer af børn under 18 år. Nogle af dem i den mest grove kategori.

Den 39-årige søn nægter sig også skyldig i at besiddelsen af optagelserne af de mange seksuelle overgreb på børn. Hverken billeder eller videoer vil han kendes ved.

»Jeg kan ikke huske, jeg skulle have downloadet det. Det må være kommet fra en fildelingstjeneste ved en fejl,« har han tidligere forklaret i retten under afhøringen om den børneporno, der blev fundet på hans computer.

I retten stillede han sig uforstående over, at politiets tekniske undersøgelser har vist, at materialet har ikke bare lå på hans computer, men med sikkerhed blev afspillet - senest dagen før Jimmy Hayat blev anholdt.

»Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har set dem,« bedyrede han i retten.

Britta Nielsens to døtre udvandrede midlertidigt fra retten mandag formiddag, da en ekspert fra Rigspolitiets nationale efterforskningscenter for cyber crime - NC3 - skulle afhøres.

Uden at kigge på deres medtiltalte bror, tog de to søstre deres overtøj og gik ud af retslokalet med en veninde, der var mødt som tilhører. Imens kiggede deres bror Jimmy Hayat ned i bordet.

Der ventes dom i sagen mod Britta Nielsens børn 9. juni.