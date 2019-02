Anklager vil fortsat holde oplysninger hemmelige i sag om drab på Nedim Yasar. Sigtede sad på tilhørerrækker.

Retten på Frederiksberg har fredag bestemt, at to mænd fortsat skal sidde fængslet for drabet på radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar.

Han blev likvideret efter en bogreception på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter i november. Dræbt af skud i hovedet.

Receptionen var i anledning af udgivelsen af bogen "Rødder - en gangsters udvej", som journalist Marie Louise Toksvig har skrevet om Yasar.

Fredagens beslutning om fortsat fængsling af de to sigtede blev truffet ved et retsmøde, hvor dommer Peter Brund valgte at følge advokaturchef Dorit Borgaards krav om at lukke tilhørerne ude.

Det gjorde han til trods for protester fra både forsvarsadvokat Karin Svenningsen og fra pressen af hensyn til den videre efterforskning af sagen.

Borgaard henviste til, at der under retsmødet ville blive fremlagt rapporter, som kun sagens forsvarsadvokater må se, men som de ikke må fortælle om til de sigtede.

To andre mænd er sigtet i sagen. De var også til stede i retslokalet. De sad på tilhørerrækkerne, hvad der må siges at være noget usædvanligt i sager, som drejer sig om manddrab.

Den ene har siddet fængslet i sagen siden begyndelsen af december, da han blev anholdt sammen med de to, som fortsat er fængslet. Han blev dog løsladt af anklagemyndigheden i sidste uge.

Allerede i januar valgte anklagemyndigheden at justere sigtelsen for hans vedkommende. Fra at have været sigtet på lige fod med de to andre blev hans sigtelse ændret til at dreje sig om deltagelse i planlægningen af drabet - ikke selve drabet.

Den anden sigtede mand på tilhørerrækkerne har været anholdt i sagen. Anklagemyndigheden gik også efter at få ham fængslet, men det ville Retten på Frederiksberg ikke gå med til, da han sidst i januar blev fremstillet i grundlovsforhør.

Siden sagde også Østre Landsret nej til at fængsle manden.

Da dommer Brund ved fredagens retsmøde lukkede dørene, blev de to sigtede, som er på fri fod, i første omgang i retslokalet.

Men efter nogle minutter blev også de sendt udenfor. Her kunne de drøfte sagen med en mor og en kæreste til en af de fængslede, som var blevet sendt ud, da dørene i første omgang blev lukket.

De fire mænd har tilknytning til rockergruppen Satudarah, og de nægter sig alle skyldige i de alvorlige sigtelser, der er rejst mod dem.

Den ene sigtede virkede ved retsmødet umiddelbart ved godt mod og lyste op i et stort smil, da han trådte ind i retslokalet, hvor moren og kæresten sad, inden de blev sendt uden for af dommeren.

Dommeren bestemte, at de to mænd skal sidde fængslet frem til 15. marts, hvor spørgsmålet om fortsat fængsling igen skal for retten.

