Den 26-årige Christina Iversen er stadig som sunket i jorden.

Hun har været forsvundet siden 16. maj, men trods en omfattende eftersøgning og flere henvendelser fra offentligheden, er det endnu ikke lykkedes at finde den unge kvinde.

»Der er desværre ikke noget nyt i sagen. Vi har været ude at lede i løbet af natten, og vi har også fået flere henvendelser fra folk, der mener at have set hende, men vi har desværre ikke haft held med at finde hende,« lyder det tidligt onsdag morgen fra vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Lørdag formiddag tog Christina Iversen bussen til Lundby Krat ved Gistrup i Nordjylland.

Hun havde en vandretaske med både sovepose og liggeunderlag med, og hun havde også talt om, at hun ville på vandretur.

Siden har ingen hverken hørt fra eller set hende. Hverken venner eller familie har kunnet komme i kontakt med hende.

Hendes familie er dybt bekymret over, at de ikke kan få kontakt med hende, og de kan heller ikke forstå, at hun har været væk så længe.

Hendes telefon er slukket, men hun er fanget på et overvågningskamera i Meny i Kennedy-Arkaden i det centrale Aalborg, kort før hun tog med bussen.

I løbet af onsdagen intensiverer politiet eftersøgningen af hende.

»Vi sætter gang i en lidt større aktion med blandt andet hunde. Blandt andet i Lundby Krat,« fortæller vagtchefen.

Flere borgere har henvendt sig med tip i sagen, men desværre har det endnu ikke ført til opklaring af sagen. Mandag kom et tip med et meget vellignende signalement af Christina, men trods en massiv eftersøgning er hun stadig ikke fundet.

Derfor er politiet også stadig interesseret i at høre fra folk i området, der mener at have set den unge kvinde.

»Vi er noget bekymrede for hende,« siger Jess Falberg, som opfordrer borgerne i lokalområdet til at holde øje.

Især med hendes letgenkendelige lilla camouflagebukser.

Christina Iversen beskrives som 164 centimeter høj og almindelig af bygning. Hun har langt brunt hår, og da hun forsvandt var hun iført de omtalte lilla camouflagebukser og vandreudstyr.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.