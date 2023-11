»Det er plat og tyveri det der. Det er så svinsk. Det kan jeg godt sige dig.«

Den bitre humlesmag i øllet risikerer at blive ekstra bitter for en 68-årig mand fra Herfølge.

Politiet vil give ham en bøde på 80.000 kroner, fordi han i fire tilfælde i perioden 2017 til 2019 kørte sammenlagt 7.152 dåser øl af mærket Grøn Tuborg ind i Danmark fra Tyskland.

Det svarer samlet til 238 kasser øl af 30 stk. flasker, og de danske myndigheder tror ikke på, at det har været til eget forbrug.

Efter politiets opfattelse blev de mange øller derimod indført i Rødby med henblik på videresalg eller overdragelse i Danmark.

Derfor er pensionisten nu tiltalt for at have overtrådt øl- og vinafgiftsloven ved forsætligt eller groft uagtsomt at have indført de afgiftspligtige varer uden at have anmeldt det til told- og skatteforvaltningen og betalt afgift.

Til eget forbrug

Den 68-årige mand bedyrer dog over for B.T., at de mange øl var til eget forbrug:

»Jeg har en gammel båd, som vi går en del på og drikker noget øl. Det er overhovedet ikke købt for at blive solgt videre. Overhovedet ikke. Men selvfølgelig har nogle af dem da betalt en pilsner i ny og næ, ikk'.«

»Jeg har ikke før fået bøder for sådan noget her, så det kommer meget bag på mig det her.«

»Jeg så engang for mange år siden en tv-udsendelse, hvor de ovre på den dansk-tyske grænse standsede en lastbil med tre paller øl. Da var politiet ved at dø af grin og sagde, at 'I har da fandeme ikke mere øl med, end vi kan drikke på en weekend',« tilføjer den tiltalte pensionist.

Han er forarget over, at tolderne i første omgang bare lod ham køre i land med de mange dåseøl, for så senere at kontakte ham efter at have bedt Scandlines udlevere bilag for hans køb med navn og adresse.

I et anklageskrift fra advokaturen for specielle sager hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, er den manglende afgift for pensionistens fire øltogter til Tyskland samlet opgjort til knap 6.000 kroner.

Kræver stor bøde

Alligevel vil politiets anklager ved den kommende retssag i byretten i Nykøbing Falster nedlægge påstand om en bødestraf på 80.000 kroner.

»Det er fuldstændig uhørt, og jeg tager også en advokat med, når jeg skal i retten midt i november. Jeg har sgu ikke 80.000 kroner til en bøde. Men de vil åbenbart tage det hele fra mig,« tilføjer den 68-årige mand.

Efter politiets opfattelse har han også overtrådt miljøbeskyttelsesloven ved ikke at have tilmeldt sig Dansk Retursystem i forbindelse med ølimporten.

Ifølge Toldstyrelsens hjemmeside må man tage varer med hjem fra rejser inden for EU uden at betale told, moms og afgifter, når varerne er til eget forbrug.

Eget forbrug betyder, at det kun er dig, personer i din husstand eller dine private gæster, der bruger varerne.

Det er ikke eget forbrug, hvis du for eksempel sælger varerne i en idrætsklub eller på en arbejdsplads.

Du skal også betale afgifter og eventuelt pant af varerne, hvis du tager dem med til personer, der ikke er med på rejsen.

For alkohol og tobak er der dog særlige mængdegrænser.

Hvis du er fyldt 18 år, må du eksempelvis til eget forbrug maksimalt medbringe 800 cigaretter, 10 liter spiritus, 90 liter bordvin og 110 liter øl.

