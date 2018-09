Han er netop fyldt 20 år, men står til at miste kørekortet, blive idømt fængsel og skulle betale en bøde.

For flugtbilistens 25-årige offer overlevede ikke.

Sådan er situationen for en ung bilist, der om kort tid står anklaget ved Retten i Roskilde.

Ved en tilståelsessag ventes han at kunne erkende sig skyldig i blandt andet uagtsomt manddrab og flugt fra et færdselsuheld fredag 10. november sidste år omkring kl. 21.25.



Ved et fodgængerfelt på Sønder Ringvej kørte han med sin veninde som passager så stærkt, at han ikke kunne nå at standse og undgå at påkøre en 25-årig mand fra Polen.

Fodgængeren blev i fodgængerfeltet ramt af den nu 20-årige bilists mørkeblå Toyota Aygo og blev så alvorligt kvæstet, at han på stedet døde af sine læsioner.

Den unge bilist skyndte sig dog at køre videre og blev først anholdt næste formiddag. På det tidspunkt havde Midt- og Vestsjællands Politi bedt offentligheden om hjælp til at finde flugtbilisten, og en opmærksom borger fik øje på hans beskadigede bil i en indkørsel i en lille by i nærheden af Roskilde.

Anklagemyndigheden kræver ham idømt en fængselsstraf, en bøde samt ubetinget frakendelse af kørekortet i et tidsrum, som retten skal fastsætte.