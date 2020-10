'Fantommanden'. Det hedder Christine Jøncks kommende bog om det uopklarede Højbjergmord, og i bogen optræder en kvinde, som ikke er i tvivl:

Hendes mand slog Marie Lock-Hansen ihjel 10. november 1967 på Hestehavevej 2B i Højbjerg.

Det skriver Lokalavisen Aarhus.

Der har siden, mordet fandt sted, været meget omtale af 'Højbjergmordet', som aldrig er blevet opklaret, men det kan det måske blive nu.

»Jeg ikke bare tror det, jeg ved, det var ham,« siger kvinden til Lokalavisen Aarhus.

Hun omtaler manden, hun var gift med, som værende en vaskeægte psykopat, og han udførte også vold mod hende.

På morddagen havde manden været i Jylland. Dagen efter kom to betjente og ville tale med manden. Han blev ført på politistationen samme dag, men så var der ikke mere i det.

Kvinden fortæller også, at manden var kørt til Jylland i en grøn Morris Mascot, som er den bil, der blev efterlyst i forbindelse med mordet, og som havde holdt ude foran huset i Højbjerg.

Marie Lock-Hansen mordet. Her er politiet på gerningsstedet. Foto: Erik Jepsen Vis mere Marie Lock-Hansen mordet. Her er politiet på gerningsstedet. Foto: Erik Jepsen

Ifølge kvinden var manden spion, og han skulle holde øje med Østtyskland, og konen mener, at manden muligvis havde fået besked på at likvidere Marie Lock-Hansen, da hun eftersigende skulle have været østtysk spion.

Det, der dog gør kvinden mest overbevist, er fantomtegningen af manden, som politiet mener, skulle have likvideret Marie Lock-Hansen. En tegning, som kvinden først så i en dokumentar om mordet i 2007. (SE FANTOMTEGNINGEN LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN)

Og kvinden er ikke i tvivl. Det er hendes mand på den fantomtegning.

Hun har dog ingen beviser på, at det er manden, ud over at han ligner meget på fantomtegningen.

Manden lever ikke længere, oplyser kvinden.

Den 79-årige nordsjællandske kvinde, der står frem i bogen, optræder anonymt af hensyn til familien.