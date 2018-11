Offentligt tilgængelige sider med narkosalg peger på behov for forskning i nye markeder, siger SSP-formand.

Markedet for både hårde stoffer og hash flytter sig hele tiden hen, hvor brugerne er.

Sådan lyder konklusionen fra formand for SSP Samrådet Benny Husted, efter at Politiken har beskrevet, hvordan hårde stoffer kun er en simpel googlesøgning og en app væk.

I en artikel fremgår det, at danske pushere udbyder både narko og hash på fora på den offentligt tilgængelige side Tapatalk.com, og at det kan findes ved en simpel søgning.

Husted er ikke som sådan overrasket. Men han mener, at det peger på en grundlæggende problematik.

- Rent forebyggelsesmæssigt betyder det, at vi skal være opmærksomme på, at markedet hele tiden flytter sig nye steder hen, siger han.

- Derfor skal vi være sikre på, at vores forebyggelse flytter sig samme vej, og at vi følger med.

SSP Samrådet er paraplyorganisation for SSP i Danmark, som er samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Sundhedsstyrelsens data fra 2017 viser, at siden 2000 er andelen af unge under 25 år med et forbrug af illegale stoffer bortset fra hash faldet.

Men fra 2013 til 2017 er der sket en stigning fra fire procent til seks procent i andelen med et "aktuelt forbrug" af stoffer, som ikke er hash.

- Vi ved for lidt om, hvorvidt de nye indkøbsmuligheder påvirker omfanget. Eller om det bare er de samme markeder, der flytter placering, siger Benny Husted

- Men vi må også formode, at jo større udbud, jo større forbrug er der.

Netop fordi det er så svært at følge med udviklingen i markedet, er det vigtigt hele tiden at have fokus på de unges opfattelse af stoffer, forklarer Benny Husted.

- Vi skal arbejde med de unges tanker og holdninger, så de simpelthen ikke får et behov for at tage stoffer, siger han.

- Der er jo nogle, vi aldrig vil kunne holde fra det. Men flere har en opfattelse af, at stoffer er mere normalt, end det er, og dem skal vi holde fra det.

SSP-formanden mener derfor, at der er brug for mere forskning i emnet, hvilket i sidste ende både vil hjælpe politiet i det opsøgende arbejde og SSP med det forebyggende arbejde.

I Politiken beskrives det, hvordan Tapatalk.com ikke er det eneste forum, hvor der foregår stofsalg på nettet.

Politiet har svært ved at finde frem til bagmændene, da forummet kun bruges til indledende kontakt, mens selve handlen foregår på krypterede apps, beskrives det i Politiken.

Tapatalk.com er en amerikansk platform.

På siden findes over 200.000 underfora, og alle kan gratis oprette et forum.

/ritzau/