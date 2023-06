Han blev tildelt Dannebrogordenen Ridderkorset i marts 2017, men en spytklat mod en parkeringsvagt kan nu koste ham den titel.

Tidligere direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, har onsdag modtaget en dom på 20 dages betinget fængsel i Københavns Byret, og den kan altså få yderligere konsekvenser.

Det skriver Børsen.

I en mail skriver kongehuset til mediet:

»Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser, at hvis en person, der er tildelt en kongelig ridderorden, dømmes i en straffesag, vil det kunne danne grundlag for at fratage vedkommende ordenen. Det vil efter praksis typisk ske, hvis straffesagen er afgjort med frihedsstraf. Beslutning om eventuel fratagelse træffes dog først, når der er faldet endelig dom i straffesagen.«

Den tidligere topchefs advokat, Henrik Stagetorn, meddelte i retten, at hans klient har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Hvis sagen bliver anket, kan afgørelsen om ridderkorset altså først tages efter at være blevet afgjort i landsretten.

Jesper Berg blev i byretten frifundet for vanvidskørsel og for at have udsat nogen for fare.

Episoden med spytklatten fandt sted 14. juli sidste år, hvor den daværende direktør i Finanstilsynet, blev rasende på en parkeringsvagt, som havde givet ham en bøde.

Ud over den betingede fængselsstraf er Jesper Berg idømt en bøde på 2500 kroner. Samtidig frakendes han førerretten betinget.