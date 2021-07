I Væggerløse på Falster mødte politi- og redningsfolk et mærkværdigt syn, da de blev kaldt ud til en ulykke 29. juli.

For en ung mand på 18 år havde formået at køre fra Køge til Holmegårdsvej på Falster med ikke mindre end syv passagerer.

Seks af dem var presset ind i bilen, mens den sidste lå i bagagerummet.

Men hvad der måske havde været en 'god' plan til at starte med blev lige pludselig livsfarlig, da den 18-årige glemte at dreje i et sving og derefter ramte et vejtræ meget sent om aftenen.

»Føreren glemmer at bremse i et sving, og da han kører omkring 50-60 kilometer i timen ind i et træ, er det hurtigt nok til at gøre skade,« siger Joy Hensel, der er vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi.

En af passagererne blev kørt til Nykøbing Sygehus, men der var tale om 'ikke-alvorlig personskade', forklarer Joy Hensel, og derfor er der ikke fulgt op på, om personen er blevet udskrevet.

Den 18-årige fører blev anholdt for spritkørsel og i samme ombæring blev det skønnet, at han også var påvirket af narko.

Derfor er han også blevet sigtet for de forhold og for at have en passager i bagagerummet.

Nogle af de øvrige passagerer vil blive sigtet for ikke at have brugt en sikkerhedssele, lyder det fra politiet.