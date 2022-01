Søndag eftermiddag og aften var der mere end sædvanligt gang i den hos McDonald's i Aarhus.

Her var hele to spritbilister på spil i to forskellige restauranters drive-in's.

Men selvom det kan være fristende at pleje tømmermændene med burger og pommesfrites, så gør Østjyllands Politi opmærksom på, at det er en rigtig dårlig idé, hvis alkoholen ikke er helt ude af kroppen endnu.

Eller hvis man drikker videre i løbet af søndagen.

Det gik nemlig helt galt for både en 50-årig kvinde og en 51-årig mand.

Lidt før klokken 17 var den 50-årige kvinde i McDrive på McDonald's på Viby Ringvej. Hun var ikke helt opmærksom i køen og påkørte en anden bil, der også holdt i McDrive-køen.

Påkørslen medførte kun mindre materiel skade, men føreren af den påkørte bil mistænke, at kvinden var påvirket af spiritus og tog derfor nøglerne fra hende.

Da betjentene ankom til stedet, blev kvinden anholdt og sigtet for spirituskørsel og blev kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.



Klokken lidt før 20 skete der stort set det samme i McDrive hos McDonald’s på Randersvej i Aarhus N. Denne gang var det en 51-årig mand, der kørte ad tilkørselsrampen ind til McDrive, hvor han påkørte en anden bil, ført af en 26-årig mand, der holdt stille i drive-in-køen.

Der skete denne gang også kun mindre materiel skade, men en alkometertest viste, at den 51-årige mand havde en promille på den anden side af 2,0.

Han fik derfor både en sigtelse for spirituskørsel og fik beslaglagt sin bil med henblik på konfiskation, da kørsel med en promille over 2,0 betragtes som vanvidskørsel.