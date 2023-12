En 45-årig mand tog i weekenden en perlerække af dårlige beslutninger.

For det medførte nærmest lige så mange sigtelser fra ordensmagten.

Sådan oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Det var sent fredag aften – ved midnatstid – at det hele begyndte at gå galt i den centrale del af Silkeborg.

Her satte den 45-årige mand sig ind i sin bil, selvom han var beruset, og det resulterede i, at han påkørte en parkeret bil på en p-plads ved Jyske Banks hovedkontor.

Det fik ikke manden til at standse, for ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, valgte han at køre væk i sin bil – i den forkerte side af vejen – inden udflugten endte i en hæk på en kommunal p-plads ved den nærliggende Søvej.

Politiet oplyser, at den 45-årige fremstod beruset, da en patrulje dukkede op.

Og sigtelserne kan muligvis være med til at forstærke og forlænge tømmermændene. Også de moralske af slagsen.

For manden er sigtet for spritkørsel, for at køre med tilisede ruder, for at køre mod færdselsretningen, for at have forårsaget et færdselsuheld og for at være flygtet fra det.