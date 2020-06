Gang på gang er en 29-årig mand blevet taget i at køre i påvirket tilstand. Alligevel fortsætter han med at sætte sig ind bag rattet - til stor bekymring for politiet og borgerne i området.

»Det er jo livsfarligt, at han kører rundt i sin lille lastbil, når han er påvirket og frakendt kørekortet. Det er kun et spørgsmål om tid, før han slår nogen ihjel,« siger vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Henrik Bech, til TV 2 Nord.

Lørdag aften skete det endnu engang.

Den 29-årige mand, der er fra Kaas, blev stoppet i sin lille lastbil ved Pandrup.

Ifølge politiet var han både fuld og påvirket af narko.

Til TV 2 Nord forklarer vagtchefen, at manden er blevet stoppet gentagne gange - men alligevel fortsætter han med at køre i påvirket tilstand.

Den 29-årige er ifølge Henrik Bech kendt af lokalbefolkningen, og det er ofte dem, der ringer til politiet, når de ser ham sætte sig ind i sin bil.