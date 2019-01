Beruset bilist tilbød to politifolk 1000 kroner for at lade ham gå.

En særdeles beruset mand blev lørdag anholdt nær Korskroen ved Varde. Anholdelsen skete efter anmeldelse fra en bilist, som havde observeret slingrende kørsel fra den nu anholdte, skriver DR Syd.

- En patrulje fik ham standset ved Korskroen tæt på Varde og bad ham puste i alkometeret. Og det viste så en promille på 2,0, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Leervad Dammark til DR Syd.

Manden blev anholdt med henblik på at få taget en blodprøve. I politibilen forsøgte manden - en 32-årig lette - ifølge Mads Leervad Dammark at bestikke politifolkene.

- Han ville give dem 1000 kroner, hvis de lod ham gå. Den gik selvfølgelig ikke, for vi kan ikke bestikkes, lyder det fra vagtchefen.

Søndag formiddag oplyser vagtchef Bjørn Pedersen til Ritzau, at anklagemyndigheden har vurderet sagen med henblik på et eventuelt krav om varetægtsfængsling af manden.

- Men det har de vurderet, at der ikke var grundlag for, så han er blevet løsladt igen, fortæller Bjørn Pedersen.

/ritzau/