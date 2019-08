To gange på samme nat formåede en 33-årig bilist at blive anholdt og sigtet for spiritus- og narkokørsel.

Desuden forårsagede bilisten en mindre skade på en patruljevogn i forbindelse med den første anholdelse. Og så fik han da også en sigtelse for at køre rundt uden førerret.

Det oplyser vagtchef i Sydjyllands Politi, Ole Aamand.

Første gang politiet anholdt den 33-årig mand, der er fra Toftlund, var klokken 23.07 fredag aften. Det var her, at han påkørte den patruljevogn med mistænksomme betjente, der ønskede at bringe bilisten til standsning.

Hvordan påkørslen præcis foregik, har vagtchefen ingen informationer om. Men det endte med mindre skader i en størrelsesorden af ridser, melder Ole Aamand.

Da politiet skønnede, at den 33-årige var påvirket af både narkotika og alkohol,blev han sigtet og kørt til Aabenraa Sygehus.

Det viste sig samtidig, at manden har fået frataget sit kørekort, så derfor blev han også sigtet for at køre bil i frakendelsesperioden

På sygehuset fik den 33-årige udtaget en blodprøve, der skal dokumentere mistanken om spiritus- og narkokørsel.



Henter kort...

Men manden var åbenbart ikke færdig med at køre bil til trods for anholdelsen.

Klokken 00:44 blev han nemlig anholdt igen.

Politiets antagelse er, at den 33-årige fik en ven til at køre sin bil til Aabenraa Sygehus. På den måde kunne han så selv køre distancen på godt 30 kilometer hjem til Toftlund efter løsladelsen.

Men sådan skulle det ikke gå.

For kort uden for Aabenraa nær Rødekro mødte den 33-årige igen politiet.

Det medførte en ny tur til sygehuset for endnu engang at få udtaget en blodprøve.

Manden nægter sig skyldig i at have kørt spiritus- og narkokørsel.

Uanset hvad vil han få en straf for at have kørt bil uden kørekort.