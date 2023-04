Lyt til artiklen

En spritbilist endte natten til lørdag på hovedet i sin bil efter en natlig køretur.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Det var på Dørslundvej nord for Brande, at det gik galt for en 50-årig mand.

Men trods de voldsomme billeder, som du kan se i artiklen her, hvorpå man kan se, at køretøjet blev tydeligt medtaget - og vender på hovedet - kom manden bag rattet faktisk ikke noget til.

Bilen og manden blev fundet på en skrænt inde mellem nogle træer. Foto: Presse-fotos.dk

»Der bliver tilkaldt en ambulance, og han bliver taget med ind til tjek på sygehuset. Og da der ikke er noget galt, bliver der taget blod,« som vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi udtrykker det.

Det var kl. 1.38 i nat, at anmeldelsen kom.

Manden blev efterfølgende sendt hjem i seng.