'Min søn og hustru lå side om side i kapellet. Jeg glemmer aldrig den dag og den følelse.'

Klokken 09.31 om morgenen mandag 9. december lagde 43-årige Kenny Nielsen et personligt brev på sin Facebook-profil.

Et brev skrevet til den alkoholpåvirkede mand, der på præcis samme tidspunkt i 2018 bragede med mindst 137 kilometer i timen ind i en Citroën C1 ved Holstebro. Bag rattet sad Kenny Nielsens hustru, Britta Møller Krarup, som døde på stedet, og i bilen var desuden parrets syvårige datter Sofia, hendes veninde og parrets niårige søn Villads.

Kun Sofia overlevede.

Villads blev kun ni år gammel. Foto: Privatfoto Vis mere Villads blev kun ni år gammel. Foto: Privatfoto

'Man kunne ikke forestille sig en bedre hustru eller mor end Britta. Hun var altid positiv og i godt humør, og hun satte altid familien først.'

'(...) Villads, vores fantastiske søn og bror, var altid glad, positiv, søgte altid ny viden, glemsom og ærlig. Han elskede fodbold mere end nogen anden sport, han elskede at putte med popcorn og en god gammel film. Han elskede sin søster Sofia og forsvarede hende altid,' skriver Kenny Nielsen videre i brevet.

Drabsmanden, den 24-årige lettiske mand Edijs Bukelis, havde forinden drukket både vodka og syv øl og blev i februar idømt tre års fængsel for grov hensynsløs kørsel i spirituspåvirket tilstand.

»Hensigten med brevet var egentlig, at han skal vide, hvilke konsekvenser det har haft for mit og Sofias liv, men så gik det mere over i en fortælling, og jeg håber, at jeg kan sætte fokus på det med at køre i påvirket tilstand,« fortæller Kenny Nielsen, der mandag stod frem i TV Midtvest, hvor han også medvirker i en podcast.

Britta sad bag rattet, da en spritbilist bragede ind i hendes bil og dræbte hende på stedet. Vis mere Britta sad bag rattet, da en spritbilist bragede ind i hendes bil og dræbte hende på stedet.

»Det har været godt for mig at skrive det. En form for forløsning, fordi det er første gang, jeg rigtig har sat mig ned og skrevet mine tanker ned,« fortæller Kenny Nielsen videre.

Men det ændrer ikke på det faktum, at der i dag kun er ham og datteren Sofia tilbage fra den kernefamilie, som levede et lykkeligt liv i byen Mejrup nær Holstebro for bare et år siden.

Selv var han på vej hjem fra jagttur til Polen, da ulykken fandt sted, men det var først da han fik kontakt til sin egen mor nogle timer senere, at han fik beskeden.

Hun fortalte ham, at Britta var død, og at sønnen Villads var i kritisk tilstand, og at Sofia havde overlevet. Få uger senere blev Britta og Villads bisat. De lå i samme kiste, så de kunne blive sammen.

Kenny Nielsens hustru og søn blev begge dræbt af en spritbilist i 2018. Nu sender han rørende brev til drabsmanden. Vis mere Kenny Nielsens hustru og søn blev begge dræbt af en spritbilist i 2018. Nu sender han rørende brev til drabsmanden.

»Alt blev jo vendt op og ned for mig. Pludselig var jeg den primære person for Sofia, og hun er ikke den samme glade pige, som hun var før ulykken. Hun forstår jo mange af tingene, og hun savner sin mor og bror, men hun forstår ikke den dybere mening med det,« siger Kenny Nielsen, der selv måtte fortælle Sofia, at hendes mor og bror var døde.

»De første måneder talte vi meget om ulykken, og i dag ligger vi hver aften og taler sammen. Ikke nødvendigvis om ulykken, men vi taler bare, og så kan jeg fornemme, om hun er ked af det. Hun er jo det eneste, jeg har tilbage.«

Statsadvokaten ankede dommen til landsretten med henblik på at få skærpet straffen, men i maj måned blev dommen stadfæstet. Udover de tre års fængsel blev han frakendt retten til at erhverve kørekort i ti år og udvist af Danmark for bestandigt.

Du kan læse hele Kenny Nielsens brev til Edijs Bukelis herunder.