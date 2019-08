På mindre end en uge har to voldsomme eksplosioner rystet Købehavn, og skal man tro en sprængstofekspert, kan der være en sammenhæng.

Tirsdag raserede en voldsom eksplosion Skattestyrelsen ved Nordhavn Station. Lørdag var det en nærpolitistation på Nørrebro.

Og kigger man nærmere på de to eksplosioner, kan der være visse ligheder, mener den rådgivende ingeniør og erfarne sprængstofekspert Erik Krogh Lauritzen.

»De ligner meget hinanden. Jeg har ikke set et billede af krateret ved eksplosionen på Nørrebro, men de to eksplosioner minder betænkeligt meget om hinanden i styrke,« lyder vurderingen fra Erik Krogh Lauritzen, der understreger, at han udelukkende udtaler sig på baggrund af billeder fra stedet.

»Jeg kan ikke se nogen større principiel forskel på de to eksplosioner,« siger han videre.

Men selv om de to eksplosioner ifølge Erik Krogh Lauritzen minder meget om hinanden i styrke, så var der lørdag ikke noget i politiets efterforskning, der pegede i retning af, at de to eksplosioner på nogen måde kunne kædes sammen, fortalte chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

Om det stadig forholder sig sådan, ønsker politiet ikke at oplyse mandag af hensyn til efterforskningen.

Tidligere efterforsker: Bandemiljøet er i kikkerten

Siden februar har ni eksplosioner ramt hovedstadsområdet, og de mange eksplosioner er sket sideløbende med en lang række bombeangreb hos vores svenske naboer.

Alene i Malmø i 2019 været ramt af intet mindre end 19 bombeangreb, skriver det svenske medie SVT.

Bombeangreb, som de lokale bander ifølge Sveriges justitsminister, Morgan Johansson (S), står bag.

Og skal man tro tidligere efterforsker i Rejseholdet Jan Jarlbæk, så er det formentlig også i det miljø, at Københavns Politi har deres fokus.

»Det vil ikke være forkert at antage, at man har bandemiljøet i kikkerten, og at det er her, de sandsynlige gerningsmænd skal findes. Hvad der så ligger til grund for de her angreb, det er jo så det, politiet arbejder på at finde ud af,« siger han til B.T.

Men selv om eksplosionerne på begge sider af Øresund tilsyneladende angiveligt har rod i bandemiljøet, så er der ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de mange bombeangreb i Sverige og Danmark.

Det fortæller Nils Norling, der er talsmand for politiet i Malmø.

»Der er ikke noget, der indikerer nogen forbindelse, og vi vurderer heller ikke, at der er en øget risiko for angreb her i Malmø for tiden.«

Han tilføjer, at politiet i Malmø er i kontakt med Københavns Politi, men han ønsker ikke at gå i detaljer om, hvordan samarbejdet mellem de to landes politi udarter sig.

»Vi har et godt samarbejde med dansk politi. Mere kan jeg ikke sige,« lyder det fra Nils Norling.

Lørdag efterlyste Københavns Politi en række konkrete potentielle vidner til at henvende sig i forbindelse med eksplosionen. De har siden henvendt sig, oplyser Københavns Politi. Om henvendelserne har kastet noget konkret af sig, ønsker politiet ikke at oplyse.