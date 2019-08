Enhver interesseret sjæl vil med den rigtige opskrift kunne lave en bombe som den, der sprang foran Skattestyrelsen tirsdag aften.

Det vurderer den rådgivende ingeniør og erfarne sprængstofekspert Erik Krogh Lauritzen.

»Inden for den her størrelse, så vil hvilken som helst initiativrig sjæl kunne købe de kemikalier, der skal bruges.«

»Det er altså ikke større mængder, end at det kan blandes sammen hjemme på skrivebordet.« siger Erik Krogh Lauritzen, der udelukkende udtaler sig på baggrund af de billeder, han har set fra stedet.

Erik Krogh Lauritzen fortæller videre, at der efter hans vurdering er brugt en mængde sprængstof, der svarer til et halvt til et helt kilo af sprængstoffet TNT.

»Man kan regne sig frem til, hvor meget der præcist er brugt, men når jeg ser facaden på bygningen, så er det mit skøn, at der brugt i omegnen af et halvt til et helt kilo TNT,« forklarer han og tilføjer, at man ofte måler eksplosionsstyrke i netop TNT.

Københavns Politi kunne onsdag formiddag oplyse, at der havde været to personer i bygningen, da eksplosionen fandt sted. Ingen af de to personer var imidlertid kommet til skade som følge af eksplosionen, men en tredje person, der befandt sig på Nordhavn Station, blev ramt af fragmenter fra eksplosionen.

Vedkommende henvendte sig selv på hospitalet.

Men havde nogen personer været tættere på eksplosionen, så kunne det ifølge Erik Krogh Lauritzen have haft fatale konsekvenser.

»Hvis du står tæt på eksplosionen, så vil der antageligt være en risiko for, at du får smadret dine ører, og at du vil få lungeskader. Jeg vil umiddelbart tro, at står man meget tæt på, så vil man kunne være blevet alvorligt skadet.«

»Om man vil dø af det, kan jeg ikke udtale mig om, men det vil være temmelig katastrofalt at være i nærheden.«

Københavns Politi ved for nuværende ikke, hvad motivet for »angrebet« har været, men de efterlyser vidner, der har været i nærheden af eksplosionen.